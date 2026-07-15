Palócz Éva: 2030-ra meglehetnek az euró bevezetésének feltételei, a hiánycél a legkeményebb

A kormány 2030-as euróbevezetési céldátumról beszél. Addig három és fél év van hátra, az még elég nagy idő, van esély rá, hogy meg tudjuk ugrani – vélekedik Palócz Éva közgazdász, a Kopint-Tárki vezérigazgatója, aki az InfoRádió Aréna című műsorában elemezte az ehhez szükséges három feltételt.

Az infláció most ugye nagyon alacsony, de azért még ez a feltétel sem „pipa”, hangsúlyozta, hiszen addig még eltelik három év, még minden lehetséges, ráadásul nem csak a 3 százalékot nézik, hanem azt is, hogy van egy speciális szabály: nem lehet meghaladni az EU három legalacsonyabb inflációjú országának átlagát plusz 1,5 százalékot, ami egy bonyolult szám. „Volt már olyan ország, ami ezen elvérzett – de ezt meg lehet oldani. Szerintem ott nem lesz probléma, ha mostanra sikerült, erre „csak” vigyázni kell, meg kell őrizni” – fogalmazott, hozzátéve: az inflációt nem pont 2 százalékon, hanem 3 százalékon, de meg kell és meg is lehet őrizni.

A második feltétel a költségvetés hiánya, amire azt gondolom, hogy megoldható az évről évre csökkenő kamatkiadásokkal, illetve a növekvő bevételekkel – mondta, hozzátéve:

a 3 százalékos hiánycél megugrása kemény, de megoldható 2030-ig.

„Az idei költségvetés kapcsán 7 százalékos hiányról beszélnek, de szerintem azért az túlzás lehet, a kormány most szeret többet mondani, hogy majd kevesebb legyen” – fogalmazott.

Szóval az idei 6-7 százalék közötti hiány után a következő években évi 1-1 százalékpontos hiánycsökkentés jó esetben megoldható tisztességes, fegyelmezett költségvetés mellett. Kemény, de megoldható, más ország is tud 3 százalék alatti hiányt csinálni – vélekedik Palócz Éva.

A harmadik feltétel nem annyira kemény, ami az államadósság kérdése. Itt az a feltétel, hogy vagy 60 százalék alatt legyen, ami kizárt, vagy csökkenő ütemű legyen. Ez viszont abszolút megoldható, hiszen ha a hiány mértéke csökken, akkor az államadósság is csökkenni fog. Ebbe beleszámít az árfolyam is, és most nagyon jól jött az államadósság mutatójának a forinterősödés, mert átárazódtak a devizában fennálló adósságok, kevesebb forintot jelentenek, ami a mutatóban nagyon erősen szerepet játszik. Ráadásul a GDP is növekszik, és az államadósság egy ráta, az adósság/GDP, és itt ha a nevező, a GDP magasabb, akkor a számláló, az adósság értéke kisebb lesz, tehát azt gondolom, hogy

az államadósság kérdése megoldható. A három feltétel közül a költségvetési hiány a legkeményebb dió, de majd meglátjuk

– vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Palócz Éva közgazdász, a Kopint-Tárki vezérigazgatója, aki azt is elmondta, hogy szerinte el kellene kerülni a forint további erősödését, mert nagyon sújtja az exportáló vállalatokat, különösen a kicsiket. Ezt közvetve az alacsonyabb alapkamattal a jegybank tudja befolyásolni, és meg is van rá a lehetősége, mivel most az inflációs célt egyáltalán nem veszélyezteti az alacsonyabb alapkamat – tette hozzá.

Az interjút Exterde Tibor készítette, a teljes beszélgetést megnézheti, meghallgathatja alább.