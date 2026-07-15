ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.38
usd:
313.41
bux:
143348.41
2026. július 15. szerda Henrik, Roland
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Palócz Éva: 2030-ra meglehetnek az euró bevezetésének feltételei, a hiánycél a legkeményebb

Infostart / InfoRádió

Ha megvan rá a politikai akarat, 2030-ra teljesítheti a magyar gazdaság az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Palócz Éva közgazdász, a Kopint-Tárki vezérigazgatója.

A kormány 2030-as euróbevezetési céldátumról beszél. Addig három és fél év van hátra, az még elég nagy idő, van esély rá, hogy meg tudjuk ugrani – vélekedik Palócz Éva közgazdász, a Kopint-Tárki vezérigazgatója, aki az InfoRádió Aréna című műsorában elemezte az ehhez szükséges három feltételt.

Az infláció most ugye nagyon alacsony, de azért még ez a feltétel sem „pipa”, hangsúlyozta, hiszen addig még eltelik három év, még minden lehetséges, ráadásul nem csak a 3 százalékot nézik, hanem azt is, hogy van egy speciális szabály: nem lehet meghaladni az EU három legalacsonyabb inflációjú országának átlagát plusz 1,5 százalékot, ami egy bonyolult szám. „Volt már olyan ország, ami ezen elvérzett – de ezt meg lehet oldani. Szerintem ott nem lesz probléma, ha mostanra sikerült, erre „csak” vigyázni kell, meg kell őrizni” – fogalmazott, hozzátéve: az inflációt nem pont 2 százalékon, hanem 3 százalékon, de meg kell és meg is lehet őrizni.

A második feltétel a költségvetés hiánya, amire azt gondolom, hogy megoldható az évről évre csökkenő kamatkiadásokkal, illetve a növekvő bevételekkel – mondta, hozzátéve:

a 3 százalékos hiánycél megugrása kemény, de megoldható 2030-ig.

„Az idei költségvetés kapcsán 7 százalékos hiányról beszélnek, de szerintem azért az túlzás lehet, a kormány most szeret többet mondani, hogy majd kevesebb legyen” – fogalmazott.

Szóval az idei 6-7 százalék közötti hiány után a következő években évi 1-1 százalékpontos hiánycsökkentés jó esetben megoldható tisztességes, fegyelmezett költségvetés mellett. Kemény, de megoldható, más ország is tud 3 százalék alatti hiányt csinálni – vélekedik Palócz Éva.

A harmadik feltétel nem annyira kemény, ami az államadósság kérdése. Itt az a feltétel, hogy vagy 60 százalék alatt legyen, ami kizárt, vagy csökkenő ütemű legyen. Ez viszont abszolút megoldható, hiszen ha a hiány mértéke csökken, akkor az államadósság is csökkenni fog. Ebbe beleszámít az árfolyam is, és most nagyon jól jött az államadósság mutatójának a forinterősödés, mert átárazódtak a devizában fennálló adósságok, kevesebb forintot jelentenek, ami a mutatóban nagyon erősen szerepet játszik. Ráadásul a GDP is növekszik, és az államadósság egy ráta, az adósság/GDP, és itt ha a nevező, a GDP magasabb, akkor a számláló, az adósság értéke kisebb lesz, tehát azt gondolom, hogy

az államadósság kérdése megoldható. A három feltétel közül a költségvetési hiány a legkeményebb dió, de majd meglátjuk

– vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Palócz Éva közgazdász, a Kopint-Tárki vezérigazgatója, aki azt is elmondta, hogy szerinte el kellene kerülni a forint további erősödését, mert nagyon sújtja az exportáló vállalatokat, különösen a kicsiket. Ezt közvetve az alacsonyabb alapkamattal a jegybank tudja befolyásolni, és meg is van rá a lehetősége, mivel most az inflációs célt egyáltalán nem veszélyezteti az alacsonyabb alapkamat – tette hozzá.

Az interjút Exterde Tibor készítette, a teljes beszélgetést megnézheti, meghallgathatja alább.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Palócz Éva: 2030-ra meglehetnek az euró bevezetésének feltételei, a hiánycél a legkeményebb

aréna

kopint-tárki

infláció

palócz éva

euró

elemzés

forinterősödés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Palócz Éva: 2030-ra meglehetnek az euró bevezetésének feltételei, a hiánycél elérése lesz a legkeményebb

Palócz Éva: 2030-ra meglehetnek az euró bevezetésének feltételei, a hiánycél elérése lesz a legkeményebb

Ha megvan rá a politikai akarat, 2030-ra teljesítheti a magyar gazdaság az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Palócz Éva közgazdász, a Kopint-Tárki vezérigazgatója.
 

Rángatózó, izgalmas helyzetben a költségvetés, a GDP-adat meglepetés – Palócz Éva az Arénában

Palócz Éva: el kellene kerülni a forint további erősödését

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
„Ezt várják el tőlünk a választók” – parlamenti vita a vagyonvisszaszerzési hivatalról

„Ezt várják el tőlünk a választók” – parlamenti vita a vagyonvisszaszerzési hivatalról

 

Változik a különadó, egyhangú szavazás a magyar-szlovák vezetékről, „elviselhetetlen kamerázgatás” – a parlamentben

Összeültek a parlamenti frakcióképviselők, meg kell állapodni fegyelmi szabályokban

Így durvult el a vita már napirend előtt a parlamentben

Magyar Péter: maradjanak az ülésteremben, dolgozzanak, vállalják a felelősséget!

Antall József sírja mellől üzent Gulyás Gergely – videó

VIDEÓ
Hungaroring: telt ház és verhetetlen ár/érték arány. Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Honnan lesz pénz a választási ígéretekre? Palócz Éva, Inforádió, Aréna
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.15. szerda, 18:00
Németh Zsolt
az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Valóságos showt rendeztek a NATO-csúcson Trump számára – Egészen új korszak kezdődött a katonai szövetségben?

Valóságos showt rendeztek a NATO-csúcson Trump számára – Egészen új korszak kezdődött a katonai szövetségben?

Az idei ankarai NATO-csúcs olyan volt, mintha kizárólag egy konkrét céllal jött volna létre: felmondani a leckét Donald Trump előtt, visszatérítve ezzel az észak-atlanti védelmi szövetséget a konstruktív politikai együttműködés szintjére. Ehhez az európai tagállamok egy valóságos showt raktak össze a kölcsönös védelmi megrendelésekből, Mark Rutte NATO-főtitkár pedig egy új fogalommal készült az idei csúcsra: „Trump trilliója”. Ezzel arra utalt, hogy a NATO tagországai Trump első elnöksége óta már egyezer milliárd dollárral költöttek többet a védelemre, mint előtte. A célt elérték: Trump megenyhült, és a feszült kezdés után zárásként már arról beszélt, hogy a tárgyalások termében „szeretet uralkodott”. A csúcs igazi nyertese Recep Tayyip Erdoğan török elnök, aki mindent elért Trumpnál, amit évek óta akart, de Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is elégedetten távozhatott Kijevbe az amerikai Patriot-rakéták licenszével a zsebében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most dől el a százmilliárdos monstrumok sorsa: turistaparadicsom vagy zárt elitnegyed lesz a Budai Várból?

Most dől el a százmilliárdos monstrumok sorsa: turistaparadicsom vagy zárt elitnegyed lesz a Budai Várból?

Évente milliók mennek fel a Budai Várba, de a sok tízmilliárdból újjáépített paloták és reprezentatív épületek jelentős része ma inkább fotótéma, mint valódi turisztikai attrakció.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens to bomb bridges and power plants unless Iran resumes talks

Trump threatens to bomb bridges and power plants unless Iran resumes talks

Trump's comments aired as the two countries exchanged fire for the fourth day in a row and the US resumed blockading Iranian ports.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 15. 05:30
Csütörtöktől kilenc különböző fővárosi járat közlekedik terelve
2026. július 15. 05:00
Jön a változás, komolyabb csapadékra is számíthatunk
×
×