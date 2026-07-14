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Nyitókép: skynesher/Getty Images

Budapest öt helyszínén gyűjtik az aláírásokat december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáért – részletek

Infostart / InfoRádió

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete népszavazási kezdeményezést nyújtott be december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról, amelynek a Nemzeti Választási Bizottság helyt adott, így megkezdődött az aláírásgyűjtés. A cél 200 ezer aláírás összegyűjtése szeptember 4-ig. Részletek Karsai Zoltántól, a szakszervezet elnökétől az InfoRádióban.

December 25. és 26. után 24., szenteste napja is munkaszüneti nappá válhat, de addig még nagyon hosszú és göröngyös az út; mindenesetre helyt adott a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete népszavazási kezdeményezésének a Nemzeti Választási Bizottság, az aláírásgyűjtés pedig már zajlik is, ősz elejéig kell 200 ezernek összegyűlnie ahhoz, hogy kiírható legyen a referendum.

A kezdeményezést magát még februárban indította el a szakszervezet, május 15-től pedig már gyűjthették volna az aláírásokat, de a választások után adtak egy kis időt a kormánynak és a kormánypártnak, amely az érdekképviselet szerint korábban szintén zászlajára tűzte a kezdeményezést.

A várakozást követően, mint a szakszervezeti vezető, Karsai Zoltán az InfoRádióban elmondta, írtak egy levelet Magyar Péter miniszterelnöknek, hogy szeretnének a témáról beszélgetni, de semmilyen választ nem kaptak, ezért még egy levelet írtak, és a parlamenti frakciót vezető Bujdosó Andreánál is próbálkoztak.

„Egyszer csak eljutottunk arra a pontra, hogy ha nem jön semmilyen válasz, akkor ugyan május 15-én elkezdhettük volna – futballnyelven szólva „adtunk egy félidőnyi előnyt az ellenfélnek” –, de most tényleg elkezdünk” – mondta.

Július 13. óta 5 budapesti helyszínen gyűlnek a szignók, és próbálnak minél több embert is megszólítani. A 200 ezer aláírást szeptember 4-ig gyűjtik és 10-én leadják, és ha teljesültek a feltételek, a referendumot ki is írhatják az ügyben.

Az esélyekről úgy látja, az emberek nagyon nyitottak, egyet is értenek, de azt is felvetik, hogy ha a kormány is ezt akarja, akkor minek a népszavazás, Magyar Péter tavaly posztolt is a Facebookon arról, hogy akár már 2026-ban munkaszüneti nap lehet december 24.

Ha jelzést kapnak a kormánytól, hogy intézkednek december 24. ügyében, elégedettek lesznek, csakhogy ez a jelzés még nem érkezett meg.

Eddig is voltak már olyan üzletek, olyan bolthálózatok, amelyek úgy döntöttek, hogy december 24-én nem nyitnak ki, és a népszavazással nem is a kötelező érvény az, ami a cél, hanem az, hogy a családok lehessenek otthon együtt ezen a napon, nem azt nézve, hova kell menni, hanem készülnek a karácsonyra.

„Benne van természetesen az is, hogy ha munkaszüneti nap december 24., akkor a boltok nincsenek nyitva, nem titkoltan ez is a szándékunk volt, de alapvetően itt mi mindenkiért kiálltunk, és ezt a kezdeményést azért indítottuk el, hogy mindenkinek jó legyen” – tette hozzá.

Természetesen vannak szakmák, ahol december 24-én is dolgozni kell, az ügyeletes orvos, a buszvezető sem marad otthon, így általánossá biztosan nem tehető a leállás, de Karsai Zoltán így is bízik egy általános pozitív hatásban, hisz aki aznap mégis dolgozik, jóval többet is kereshet rajta.

Helyszínek, időpontok:

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Budapest öt helyszínén gyűjtik az aláírásokat december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáért – részletek

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Budapest öt helyszínén gyűjtik az aláírásokat december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáért – részletek

Budapest öt helyszínén gyűjtik az aláírásokat december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáért – részletek

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete népszavazási kezdeményezést nyújtott be december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról, amelynek a Nemzeti Választási Bizottság helyt adott, így megkezdődött az aláírásgyűjtés. A cél 200 ezer aláírás összegyűjtése szeptember 4-ig. Részletek Karsai Zoltántól, a szakszervezet elnökétől az InfoRádióban.
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