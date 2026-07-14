Már a megfizethetőség határa közelében jár a magyar ingatlanpiac

A júniusi 9862 tranzakció a májusi szintet 10,9 százalékkal haladta meg, a tavalyi júniusi értéktől pedig 0,5 százalékkal maradt el, így éves alapon stagnált a forgalom. A félév egészében 56 554 adásvétel zárult, ami 10,8 százalékos csökkenés a tavalyi első félévhez képest, amikor még bővülés jellemezte a lakáspiacot.

A Duna House értékesítési adatai alapján a második negyedévben a főváros budai és pesti oldalán, valamint országosan (Közép-Magyarország kivételével) egyaránt a 40-60 négyzetméter közötti alapterületű ingatlanok voltak a leginkább kelendők. Budán négyzetméterenként 1,2-1,6 millió, Pesten négyzetméterenként az 1,2-1,4 millió forintos ársávban adták el a legtöbb lakást. Országosan a négyzetméterenkénti 600 ezer forint feletti áron értékesített ingatlanok aránya 44-ről 50 százalékra emelkedett egy év alatt.

Idén a második negyedévben a panellakások átlagos négyzetméterára éves összevetésben az ország keleti részén 661 ezer forintról 759 ezer forintra, nyugaton 671 ezer forintról 806 ezer forintra nőtt. A használt téglalakásoknál is növekedés volt: a keleti, illetve nyugati országrészben a tavaly júniusban elért 371 ezer, illetve 469 ezer forintos négyzetméterár idén júniusra 434 ezer, illetve 494 ezer forintra nőtt.

Budán a panellakások átlagos négyzetméterára 1,25 millió forintot, Pesten 1,13 millió forintot tett ki, mindez jelentős növekedés az egy évvel korábbi 1,12 millió és 1,06 millió forintos négyzetméterárhoz képest. Idén a második negyedévben Budán a téglalakások átlagosan 1,28 millió forint feletti, Pesten 1,11 millió forintos, a belvárosban pedig 1,46 millió forintot meghaladó négyzetméteráron cseréltek gazdát, míg egy évvel korábban 1,33 millió, 951 ezer és 1,24 millió forintos négyzetméterárakat mértek.

Arra is kitértek, hogy idén júniusban éves összevetésben a fővárosban 19-ről 40 százalékra, vidéken 27-ről 37 százalékra bővült az első lakásukat vásárló ügyfelek aránya. A vásárlói motivációk sorában Budapesten és vidéken is a második helyen a befektetés, a harmadik helyen pedig a nagyobb ingatlanba költözés állt.

Budapesten az első lakás megvásárlására átlagosan 69,05 millió, vidéken 48,23 millió forintra volt szükség. A fővárosban azok, akik ingatlanba fektették megtakarításukat, átlagosan 72,7 millió, míg vidéken 36,46 millió forintot költöttek. A nagyobb ingatlanba költözésre a fővárosban átlagosan 122,8 milliót, míg vidéken 72,62 millió forintot fordítottak.

Budapesten és vidéken is a korábbi befektetés eladása volt az értékesítés fő oka, aránya a fővárosban 30-ról 48 százalékra, vidéken 23-ról 32 százalékra emelkedett.

A vevői és az eladói oldal együtt egyértelmű képet ad: a befektetők egyre inkább kiszállnak a piacról, a vételi oldalon visszahúzódnak, az eladóin pedig egyre nagyobb arányban jelennek meg – ismertette a Duna House.