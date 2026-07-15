ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.3
usd:
313.21
bux:
0
2026. július 15. szerda Henrik, Roland
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tûzoltók küzdenek a gyorsan terjedõ erdõtûz lángjaival a katalóniai Calonge település közelében 2026. július 4-én. A szomszédos La Bisbal dEmporda községben keletkezett tüzet az erõs szél a lakott területek felé fújja, ezért a hatóságok Calonge és más közeli települések lakosai és az ott tartózkodó turisták számára kijárási tilalmat rendeltek el.
Nyitókép: David Borrat

Öt ország polgárai haltak meg a tűzben Spanyolországban

Infostart / MTI

Spanyolországban azonosították a múlt heti andalúziai tűzvész 13 áldozatát: hét brit, három belga, egy francia, egy amerikai és egy spanyol állampolgár veszítette életét – jelentették be a hatóságok a boncolások befejezése után.

A tizenhárom elhunyt közül nyolc nő és öt férfi, mindannyian nagykorúak - közölte a holttestek azonosításáért felelős állami szerv (CID), hozzátéve, hogy az áldozatok egyike kórházban halt meg.

A múlt csütörtökön Los Gallardos közelében lángra lobbant, majd vasárnap eloltott andalúziai tűzvészt egy út menti elektromos vezeték leszakadása okozta. A lángok percenként körülbelül 100 méteres sebességgel terjedtek tovább, végül hétezer hektárnyi területet pusztítottak el a Földközi-tenger parvidékéhez közeli erdős területen.

A mentőszolgálatok 12 elszenesedett holttestet találtak, amelyek azonosításához DNS-vizsgálatokra volt szükség.

A hatóságok nem zárják ki, hogy az áldozatok száma emelkedjen, bár a terület átfésülésekor nem bukkantak további holttestekre. A lángok vasárnapi megfékezése óta 1500 kitelepített ember hazatérését engedélyezték a hatóságok.

Spanyolországban az elmúlt években egyre hosszabb és gyakoribb hőhullámok jelentkeztek, a hőmérséklet helyenként jóval meghaladta a 40 Celsius-fokot, ami kedvezett a pusztító tüzek kialakulásához.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Öt ország polgárai haltak meg a tűzben Spanyolországban

spanyolország

katasztrófa

erdőtűz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Palócz Éva: 2030-ra meglehetnek az euró bevezetésének feltételei, a hiánycél elérése lesz a legkeményebb

Palócz Éva: 2030-ra meglehetnek az euró bevezetésének feltételei, a hiánycél elérése lesz a legkeményebb

Ha megvan rá a politikai akarat, 2030-ra teljesítheti a magyar gazdaság az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Palócz Éva közgazdász, a Kopint-Tárki vezérigazgatója.
 

Elemzés: nőttek a jövedelmi különbségek Magyarországon

Rángatózó, izgalmas helyzetben a költségvetés, a GDP-adat meglepetés – Palócz Éva az Arénában

Palócz Éva: el kellene kerülni a forint további erősödését

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
„Ezt várják el tőlünk a választók” – parlamenti vita a vagyonvisszaszerzési hivatalról

„Ezt várják el tőlünk a választók” – parlamenti vita a vagyonvisszaszerzési hivatalról

 

Változik a különadó, egyhangú szavazás a magyar-szlovák vezetékről, „elviselhetetlen kamerázgatás” – a parlamentben

Összeültek a parlamenti frakcióképviselők, meg kell állapodni fegyelmi szabályokban

Így durvult el a vita már napirend előtt a parlamentben

Magyar Péter: maradjanak az ülésteremben, dolgozzanak, vállalják a felelősséget!

Antall József sírja mellől üzent Gulyás Gergely – videó

VIDEÓ
Hungaroring: telt ház és verhetetlen ár/érték arány. Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Honnan lesz pénz a választási ígéretekre? Palócz Éva, Inforádió, Aréna
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.15. szerda, 18:00
Németh Zsolt
az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elszabadult a halasztott fizetési őrület, új szabályozást vezetnek be Londonban

Elszabadult a halasztott fizetési őrület, új szabályozást vezetnek be Londonban

Életbe lépett az Egyesült Királyságban a "vásárolj most, fizess később" (buy now, pay later, BNPL) konstrukciók új szabályozása, amelynek célja a nagyobb átláthatóság biztosítása, az ügyfelek hitelképességének ellenőrzése, valamint a fizetési nehézségekkel küzdők támogatása. Az új előírások kötelezővé teszik a szolgáltatók számára a részletes és egyértelmű tájékoztatást, valamint a fogyasztók fizetőképességének előzetes felmérését - számolt be a Finextra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 15.)

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 15.)

A Pénzcentrum 2026. július 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens to bomb bridges and power plants unless Iran resumes talks

Trump threatens to bomb bridges and power plants unless Iran resumes talks

Trump's comments aired as the two countries exchanged fire for the fourth day in a row and the US resumed blockading Iranian ports.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 15. 07:48
Új háborús időszak bontakozik ki most Iránban – Csicsmann László
2026. július 15. 06:24
Szélesedik a háború, újabb csapásokat mértek Iránra, Donald Trump nyilatkozatot tett
×
×