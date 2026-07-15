Öt ország polgárai haltak meg a tűzben Spanyolországban

A tizenhárom elhunyt közül nyolc nő és öt férfi, mindannyian nagykorúak - közölte a holttestek azonosításáért felelős állami szerv (CID), hozzátéve, hogy az áldozatok egyike kórházban halt meg.

A múlt csütörtökön Los Gallardos közelében lángra lobbant, majd vasárnap eloltott andalúziai tűzvészt egy út menti elektromos vezeték leszakadása okozta. A lángok percenként körülbelül 100 méteres sebességgel terjedtek tovább, végül hétezer hektárnyi területet pusztítottak el a Földközi-tenger parvidékéhez közeli erdős területen.

A mentőszolgálatok 12 elszenesedett holttestet találtak, amelyek azonosításához DNS-vizsgálatokra volt szükség.

A hatóságok nem zárják ki, hogy az áldozatok száma emelkedjen, bár a terület átfésülésekor nem bukkantak további holttestekre. A lángok vasárnapi megfékezése óta 1500 kitelepített ember hazatérését engedélyezték a hatóságok.

Spanyolországban az elmúlt években egyre hosszabb és gyakoribb hőhullámok jelentkeztek, a hőmérséklet helyenként jóval meghaladta a 40 Celsius-fokot, ami kedvezett a pusztító tüzek kialakulásához.