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Chelsea FC címere egy ágaskodó kék oroszlánt ábrázol, a kezében egy bottal. A címer szélén fehér és arany színű felirat mutatja a csapat nevét, a mintát pedig kis labdák és piros rózsák egészítik ki.
Nyitókép: Pexels.com

A megmentés után négy évvel újra tulajváltás elé néz a Chelsea?

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Todd Boehly és Mark Walter fontolgatja, hogy eladja Chelsea-ben meglévő részvényeit a Clearlake Capitalnek.

Todd Boehly, a Chelsea elnöke és Mark Walter igazgató fontolgatja, hogy eladják a klubban birtokolt részvényeiket a többségi tulajdonos Clearlake Capitalnek; az ügylet révén a magántőke-befektető társaság teljes körű irányítást szerezne a Stamford Bridge-en, számolt be róla a Guardian.

A Clearlake – amelynek befektetéseit Behdad Eghbali és José E. Feliciano kezeli – már most is a Chelsea több mint 60 százalékos tulajdonosa, ám egy négy évvel ezelőtt, Roman Abramovics kivásárlásakor kötött szokatlan megállapodás értelmében megosztja az operatív irányítást a Boehly vezette konzorciummal (amelyben Boehly mellett Walter és Hansjörg Wyss is egyenként körülbelül 13 százalékos részesedéssel rendelkezik).

A két tulajdonosi csoport közel két éve patthelyzetben van, mióta napvilágot láttak az első hírek arról, hogy stratégiai nézeteltérések – különösen az új stadionnal kapcsolatos tervek – miatt ki akarják vásárolni egymást.

Az elmúlt hetekben azonban – ahogyan arról először a Financial Times beszámolt – újraindultak az egyeztetések egy esetleges üzletről, amely több mint ötmilliárd fontra értékelné a klubot. Erre azért van szükség, mert Walter forrásokat igyekszik előteremteni biztosítótársaságok kifizetésére egy állítólagos adócsalás ügyében indult amerikai szövetségi vizsgálatot követően.

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium vizsgálatot folytat Walter ellen egy 21 milliárd dollár értékű hitelcsomag miatt, amelyet a vádak szerint nem jelentettek be az állami biztosításfelügyeleti hatóságoknak; ez arra kényszerítette őt, hogy eszközök hirtelen értékesítésével törlessze a hitelek egy részét.

Walter a múlt héten 12,5 milliárd dollárért adta el a Los Angeles Lakers csapatát Josh Kushnernek és Bob Igernek – mindössze egy évvel azután, hogy 10 milliárd dollárért megvásárolta az NBA-franchise-t –, ami találgatásokra adott okot azzal kapcsolatban, hogy a 66 éves üzletember esetleg a Chelsea-ből is kiszállna.

Boehly és Walter nemcsak régi üzlettársak, hanem közeli barátok is. Korábban közösen fektettek be az LA Dodgers baseballcsapatba és az LA Sparks női kosárlabdacsapatba (WNBA).

Wysszel kiegészülve a páros a Blueco 22 Holdingson keresztül a Chelsea 38 százalékát birtokolja, bár egyelőre nem világos, hogy a svájci milliárdos is hajlandó-e eladni a saját részesedését.

Az Abramovics-korszakot lezáró 2,5 milliárd fontos felvásárlás feltételei értelmében azonban a Chelsea egyik részvényese sem értékesítheti részesedését harmadik félnek a többi tulajdonostárs hozzájárulása nélkül.

Így valószínűtlen, hogy külső félnek történő értékesítésre kerüljön sor, ami kedvező helyzetbe hozza a Clearlake-et a már régóta áhított teljes körű irányítás megszerzése terén. Ugyanakkor Boehly és Walter jelentős felárat fognak követelni ahhoz a 325 millió fonthoz képest, amelyet négy évvel ezelőtt a részvényeikért fizettek.

Amennyiben Boehly és Walter értékesítené részesedését, a Clearlake kezében maradna a Chelsea részvényeinek több mint 86 százaléka, valamint a klub feletti tényleges irányítás – beleértve az új stadion építésére vonatkozó tervet is, amelyet a Stamford Bridge helyszínén kívánnak megvalósítani.

Míg Walter háttérbe húzódó, alig észrevehető partnerként volt jelen a Chelsea-nél, addig Boehly a 2022-es tulajdonosváltást követően a klub nyilvános arca lett. Abban az évben, az átigazolási időszak alatt ideiglenes sportigazgatóként is tevékenykedett, és olyan játékosok megszerzését irányította, mint Raheem Sterling és Marc Cucurella.

Boehly 12 hónap elteltével visszalépett ettől a közvetlen irányítói szerepkörtől – az operatív irányítást ekkor a Clearlake képviseletében Behdad Eghbali vette át –, ám a Chelsea szurkolói gyakran őt tették felelőssé a csapat gyenge teljesítményéért.

A tervek szerint Boehly az idény végén távozott volna az elnöki posztról, helyét pedig a tulajdonosi megállapodás értelmében a következő öt évre a Clearlake egyik képviselője vette volna át.

Különös iróniája lenne a mostani távozásnak, hogy miközben a Chelsea – a Clearlake utasítására – évekig jelentős összegeket fektetett olyan fiatal játékosokba, akik később továbbértékesíthetők, idén nyáron visszatért Boehly eredeti stratégiájához, és olyan rutinos játékosokat igazolt, mint Danny Welbeck és Jordan Henderson.

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