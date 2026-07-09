Magyar Péter üzent a Fidesz-tüntetés elé, hosszan sorolva Áder János közpénzköltéseit

Csütörtökön 18 órára a Fidesz tüntetést rendez a Sándor-palota elé „Stop önkény!” mottóval a közjogi méltóságok leváltása és a közmédia hírszolgáltatásának felfüggesztése ellen, a tüntetést Orbán Viktor volt miniszterelnök is Facebook-posztokkal támogatja. Ő jelentette be azt is, hogy az egyik szónok Áder János volt köztársasági elnök lesz, aki az utóbbi időben többször is bírálta a közjogi méltóságok leváltását.

Ennek kapcsán Magyar Péter már többször is bejegyzést tett közzé, most az ankarai NATO-csúcs után, négynapi törökországi nyaralásáról is posztolt.

A miniszterelnök azt kérdezi: „Vajon rendben van az, hogy az adófizetők állják egy köztársasági elnök és a családja több százezer forintos belépőit az amerikai (orlandoi) Disneylandbe? Mielőtt a volt köztársasági elnök elindul ma a demokráciáért és a jogállamért rettegni, jó lenne, ha megválaszolná a következő kérdéseket a magyaroknak:

- az 55 millió forint adófizetői pénzbe kerülő 2018-as családi kiruccanása az USA-ba pontosan milyen eredményeket hozott Magyarországnak?

- Tényleg az egyik lányának a születésnapját ünnepelték 2 napos New York-i kiruccanással, helikopteres városnézéssel, adófizetői pénzen?

- Tényleg a magyar emberek állták a többszázezres belepőket a vidámparkba (Disneyland)?

- Tényleg nem volt megfelelő az 1,3 millió adófizetői pénzen foglalt elnöki lakosztály Miami-ban, és utasítást adott elnök úr, hogy foglaljanak másik egymillióért Disneylandhez közel, Orlandoba?

Hány ilyen útja volt elnök úr? Hány külföldi horgászatot álltak a magyar adófizetők? Elnök úr! Szedje össze a bátorságát, mégiscsak ön a csornai Charles Bronson! Álljon ki a magyarok elé, és mondja el, hogy hány magánprogramját fizettük a kétmilliárdos villa, a tízmilliárdos közpénzégető alapítvány mellett! És jelölje meg, hogy mikor tervezi visszafizetni ezeket az összegeket az államkasszába!

Jó tüntetést! Bár a helyzet egyre inkább örkényi...” írja Magyar Péter miniszterelnök.