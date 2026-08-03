Aggasztó helyen fedezték fel a Pfizer-oltás különös mellékhatását

A szem szaruhártyájának legbelső rétegében (az endotélben) találták az elválpzást azoknál, akik a Pfizer–BioNTech koronavírus elleni vakcináját kapták – derül ki az Ophthalmic Epidemiology szaklapban közölt kutatásból. Bár a vizsgálat résztvevőinél nem alakult ki látásromlás, a tudósok szerint az eredmények indokolják a további vizsgálatokat – olvasható a kisalfold.hu-n.

A kutatás során 64 önkéntes állapotát elemezték az első oltás előtt, majd átlagosan két és fél hónappal a második adag beadása után.

A mérések azt mutatták, hogy az oltást követően csökkent az endotélsejtek száma,

a szaruhártya kissé megvastagodott, a sejtek alakja és mérete pedig egyenetlenebbé vált, ami sejtszintű terhelésre utal.

A szaruhártya ezen sejtjei kulcsfontosságúak a szem tisztaságának fenntartásában, ugyanakkor sérülés vagy károsodás esetén alig képesek a megújulásra.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a résztvevők egyikénél sem jelentkezett látásromlás vagy komoly szemészeti panasz, és jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a vakcina széles körben tartós szemkárosodást okozna.

A legtöbb egészséges ember számára a változások nem jelentenek közvetlen veszélyt, azonban azoknál, akiknek eleve alacsony az endotélsejtszámuk, korábbi szaruhártya-átültetésen estek át, vagy más súlyos szembetegséggel élnek, indokolt lehet a fokozott orvosi ellenőrzés.

A kutatók hozzátették, hogy a kis esetszám miatt további, hosszabb távú vizsgálatokra van szükség a pontos klinikai jelentőség tisztázásához.