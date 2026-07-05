Csapást mérnek a vérszívókra Budapest egyik legkritikusabb kerületében

A szakemberek a Deltasect PR 1,2 ULV vagy a Deltasect PR 20 ULV készítményeket használják majd. A hatóanyag a kijuttatott csekély mennyiségben – hektáronként 0,6–0,8 liter – kizárólag a rovarokra hat, melegvérűekre és emberekre nem jelent veszélyt, ráadásul néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság számára a hatóság a következő óvintézkedéseket javasolják:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, valamint a kint szárított ruhákat gyűjtsék össze vagy takarják le a kezelés napján.

A munkálatok ideje alatt és az azt követő egy órában tartsák zárva az ajtókat és ablakokat, a szellőztető berendezéseket pedig kapcsolják ki.

A területen termett gyümölcsöket és zöldségeket fogyasztás vagy feldolgozás előtt alaposan mossák meg.

A gyérítést végző gépjármű közelében senki ne tartózkodjon.

A hatóság emellett felhívja a figyelmet, hogy a szúnyogok lárvái akár egy hét alatt kifejlődhetnek a fedetlen vízgyűjtő edényekben, ezért az ingatlantulajdonosoknak érdemes megszüntetniük vagy rendszeresen üríteniük a környezetükben található pangó vizeket.