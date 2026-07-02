Áder János bocsánatkérésre vagy bizonyításra szólította fel Magyar Pétert

Magyar Péter miniszterelnök véleményét a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón kérdezték arról, hogy Áder János volt köztársasági elnök alkotmányos puccsnak tartja a Sulyok Tamás államfő körüli helyzetet.

Magyar Péter úgy reagált, hogy érthető Áder sértődöttsége, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető „milliárdos pénzszivattyú alapítvány” is állami fenntartásba kerül, és „elesik egy nagy bevételtől ő is meg a sameszai is”. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott, az Áder János vezette Kék Bolygó Alapítványból „évek óta lapátolták ki a közpénzt”, miközben a volt államfő hatmilliós havi juttatásban részesül, felújították villáját, sofőr és komornyik jár neki. „Áder János szavai nevetségesek, hiteltelenek, és senkit sem érdekelnek” – fogalmazott a miniszterelnök.

Áder János nyilatkozata Sulyok Tamás államfőről csütörtökön egy podcastban hangzott el, melyben kifejtette álláspontját, és történelmi párhuzamokkal illusztrálta aggályait – írja az Index összefoglalója. Áder János hangsúlyozza, a köztársasági elnököt kizárólag megfosztási eljárás keretében lehet törvényesen elmozdítani. Arra is figyelmeztetett: ha az alaptörvény módosítását elfogadják, az új köztársasági elnöknek nem lesz erkölcsi tekintélye, hiszen elődjét alkotmányellenes módon távolították el.