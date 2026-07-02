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Áder János köztársasági elnök előadást tart a klímaváltozásról a révkomáromi Selye János Gimnázium diákjainak 2022. április 22-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Áder János bocsánatkérésre vagy bizonyításra szólította fel Magyar Pétert

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ELŐZMÉNYEK

Áder János volt köztársasági elnök arra szólította fel közleményében Magyar Péter miniszterelnököt, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot.

Magyar Péter miniszterelnök véleményét a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón kérdezték arról, hogy Áder János volt köztársasági elnök alkotmányos puccsnak tartja a Sulyok Tamás államfő körüli helyzetet.

Magyar Péter úgy reagált, hogy érthető Áder sértődöttsége, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető „milliárdos pénzszivattyú alapítvány” is állami fenntartásba kerül, és „elesik egy nagy bevételtől ő is meg a sameszai is”. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott, az Áder János vezette Kék Bolygó Alapítványból „évek óta lapátolták ki a közpénzt”, miközben a volt államfő hatmilliós havi juttatásban részesül, felújították villáját, sofőr és komornyik jár neki. „Áder János szavai nevetségesek, hiteltelenek, és senkit sem érdekelnek” – fogalmazott a miniszterelnök.

Áder János nyilatkozata Sulyok Tamás államfőről csütörtökön egy podcastban hangzott el, melyben kifejtette álláspontját, és történelmi párhuzamokkal illusztrálta aggályait – írja az Index összefoglalója. Áder János hangsúlyozza, a köztársasági elnököt kizárólag megfosztási eljárás keretében lehet törvényesen elmozdítani. Arra is figyelmeztetett: ha az alaptörvény módosítását elfogadják, az új köztársasági elnöknek nem lesz erkölcsi tekintélye, hiszen elődjét alkotmányellenes módon távolították el.

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Kezdőlap    Belföld    Áder János bocsánatkérésre vagy bizonyításra szólította fel Magyar Pétert

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