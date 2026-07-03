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A zöld rendszámot elsőként megkapó (de nem az egyes sorszámú) BMW i3 elektromos meghajtású személygépkocsi a Wallis Duna Kft. telephelyén Budapesten 2015. október 13-án. A rendszámmal az elektromos autóknak járó kedvezményeket is igénybe lehet majd venni.
Nyitókép: MTI Fotó: Marjai János

Szakíró: az új fővárosi parkolási rend nem arra ösztönzi az embereket, hogy tisztább üzemű autókkal járjanak

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Jövő év elejétől teljesen megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten, ráadásul a nagyobb, két tonnánál nehezebb tisztán elektromos autók tulajdonosai a normál tarifa kétszeresével szembesülhetnek. Antalóczy Tibor, a Villanyautósok.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, az új szabályozás keresztbe tesz annak a kedvező folyamatnak, ami elindult a fővárosban, ahol már szép számmal lehet látni tisztán üzemelő autókat.

2027. január 1-jétől a tisztán elektromos autók számára is fizetőssé válik a budapesti parkolás, sőt lesznek olyanok, akiknek az autójuk súlya miatt dupla díjjal kell számolniuk. A következő időszak legfontosabb teendőiről és változásairól a Villanyautósok.hu főszerkesztője beszélt az InfoRádióban. Antalóczy Tibor először is arra hívta fel a figyelmet, hogy a 2024 augusztusában bejelentett jogszabályváltozások alapján a plug-in hibridekről 2026. november 30-ig le kell szerelni a zöld rendszámokat. Ezt annak idején azzal indokolták a döntéshozók, hogy a plug-in hibrid autók ne élvezzék ugyanazokat az előnyöket, mint a zöld rendszámos, tisztán elektromos autók.

Antalóczy Tibor szerint azonban ez csak mindaddig valósul meg, amíg nem szüntetik meg az ingyenes parkolást. Kitért arra is, hogy ezzel egyidejűleg, de magától a zöld rendszámtól függetlenül az adózási szabályok is változtak, ami kedvezőtlenebbül érinti a plug-in hibrideket, mint a tisztán elektromos autókat, úgyhogy így egymástól függetlenül, de megvalósul mindaz, ami a döntéshozók eredeti célja volt.

Amikor már a tisztán elektromos autók számára is fizetős lesz a budapesti parkolás – 2027 januárjáról –, addigra a plug-in hibrideken már nem lesz zöld rendszám, így nagyjából 40 ezer autó el fog tűnni a zöld rendszámos állományból. Ez azt jelenti, hogy a plug-in hibridek januártól már biztos nem fogják élvezni a parkolási kedvezményt.

A maradék zöld rendszámos autók a tisztán elektromos állomány részei lesznek, de a tulajdonosoknak Budapesten a Fővárosi Önkormányzat 2024 novemberében elfogadott új parkolási rendelete alapján ugyanúgy parkolási díjat kell fizetniük, mint bármelyik más autó sofőrjének. Antalóczy Tibor felhívta a figyelmet arra, hogy van a rendeletben egy csavar, hiszen

a kéttonnás saját tömegű autóknak dupla parkolási díjat kell majd fizetniük függetlenül attól, hogy elektromos vagy hagyományos meghajtású az adott jármű.

A Villanyautósok.hu főszerkesztője emlékeztetett, hogy a tervezetben még más szerepelt: a dupla díj a hagyományos autók esetében 1800 kilogrammos tömegre vonatkozott, míg az elektromos autóknál 2000 kilogrammra. Mint fogalmazott, ez egy nagyon furcsa megkötés a járművekre, ami speciális eseteket is eredményezhet. Példaként az SUV-t említette meg, aminek a dízelváltozata befér a két tonna alá, az elektromos változat viszont valamivel nehezebb, mint 2000 kilogramm. Ezen márka esetében az elektromos, a tisztán üzemelő változat parkolási díja a duplája lesz a dízeles parkolásának. Antalóczy Tibor szerint ez felvet bizonyos kérdéseket, mert

hogyha arra szeretnék ösztönözni az embereket, hogy inkább tisztább üzemű autókkal járjanak, akkor éppenhogy ellentétes hatást fog kiváltani.

Mint mondta, bár egyesek „szeretik összekötni” a kettőt, az adózás nem kötődik a zöld rendszámhoz. Utóbbi Magyarországon kizárólag a parkolásnál játszott szerepet, ugyanis parkolási kedvezményeket lehetett igénybe venni zöld rendszámmal. Antalóczy Tibor hozzátette: lesznek még azért olyan magyarországi városok, ahol nem szűnik meg az ingyenes parkolás, ott továbbra is lehet kedvezményesen vagy ingyenesen parkolni a zöld rendszámos autókkal.

A Villanyautósok.hu főszerkesztője bízik benne, hogy a Fővárosi Önkormányzat még átgondolja ezt a parkolási rendet, mert az új szabályozás keresztbe tesz annak a kedvező folyamatnak, ami elindult Budapesten. Kiemelte, hogy most már jó ideje

szép számmal lehet látni tisztán üzemelő autókat a fővárosban, és inkább ezeket a járműveket választják az agglomerációból bejárók is, hogy Budapestre jöjjenek.

„Ez a folyamat lelassulhat, vagy akár meg is fordulhat, vagyis kedvezőtlen irányba mehet el a környezetszennyezés alakulása. Nem hiszem, hogy ez érdeke lenne a fővárosi vezetésnek vagy a lakosságnak” – jegyezte meg az újságíró.

Antalóczy Tibor pontos adatot nem tudott mondani arra, hogy jelenleg hány tisztán elektromos gépjármű van forgalomban Magyarországon, mert „a kormányváltás óta akadozik az adatszolgáltatás”, de 120-130 ezer darabra becsüli az ilyen autók számát idehaza.

A cikk Domanits András interjúja alapján készült.

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Szakíró: az új fővárosi parkolási rend nem arra ösztönzi az embereket, hogy tisztább üzemű autókkal járjanak

Szakíró: az új fővárosi parkolási rend nem arra ösztönzi az embereket, hogy tisztább üzemű autókkal járjanak

Jövő év elejétől teljesen megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten, ráadásul a nagyobb, két tonnánál nehezebb tisztán elektromos autók tulajdonosai a normál tarifa kétszeresével szembesülhetnek. Antalóczy Tibor, a Villanyautósok.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, az új szabályozás keresztbe tesz annak a kedvező folyamatnak, ami elindult a fővárosban, ahol már szép számmal lehet látni tisztán üzemelő autókat.
 

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