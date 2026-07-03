Új, nem túl kedvező szabályokkal szembesülhetnek hamarosan az elektromos autósok – itt vannak az összegek

Jelentős fordulat előtt állnak a budapesti elektromosautó-tulajdonosok. Miközben július 1-től, szerdától kizárólag mobiltelefonon – alkalmazással, SMS-ben vagy hanghívással – lehet parkolási díjat fizetni a fővárosban, a háttérben egy ennél is nagyobb változás közeleg – írja az Index.

2027. január 1-től teljesen megszűnik ugyanis az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten, ráadásul a nagyobb, 2000 kilogrammnál nehezebb tisztán elektromos autók tulajdonosai akár rögtön a normál tarifa kétszeresével szembesülhetnek.

A változás azért érinthet sokakat érzékenyen, mert az ingyenes parkolás volt a tisztán elektromos autók egyik fő vonzereje.

Néhány hónap múlva viszont már a most megemelt parkolási díjak dupláját is kénytelenek lehetnek megfizetni a tulajdonosok. Ez pedig már egy-egy munkanappal számolva is komoly kiadást jelenthet.

Július 1-jétől nemcsak a parkolóautomaták tűnnek el Budapest utcáiról, hanem a parkolási díjak is emelkedtek. Az új óradíjak a következők:

A zóna (8-22 óra között): 800 forint/óra (korábban 600 forint)

B zóna (8-20 óra között): 600 forint/óra (korábban 450 forint)

C zóna (8-18 óra között): 400 forint/óra (korábban 300 forint)

D zóna (8-18 óra között): 300 forint/óra (korábban 200 forint)

Ezek csak az alapdíjak, a 2027 elején életbe lépő új szabályok alapján ugyanis bizonyos autók esetében ezek az összegek meg is duplázódhatnak.

A zöld rendszámos autók ingyenes parkolásának megszűnésével párhuzamosan életbe lép egy új díjszabás is: a nagy tömegű személyautók után dupla parkolási díjat kell fizetni.

A szabály ugyan külön kezeli a hagyományos és a tisztán elektromos autókat, a szabályozás értelmében aligha jár jól bármelyikük is. Belső égésű motorral szerelt járműveknél 1800 kilogramm saját tömeg felett, tisztán elektromos autóknál pedig 2000 kilogramm saját tömeg felett kell a normál parkolási díj kétszeresével számolni.

A jelenlegi díjak alapján ez azt jelenti, hogy a 2027-től alkalmazott óradíjak akár a következőkre emelkedhetnek:

A zóna: 1600 forint/óra

B zóna: 1200 forint/óra

C zóna: 800 forint/óra

D zóna: 600 forint/óra

A végleges fizetendő összeget ugyanakkor majd a jogszabályban meghatározott díjplafon is befolyásolhatja. A lap felhívja rá a figyelmet, hogy

a változások értelmében jövő év elejétől adott esetben akár közel 13 ezer forintba is kerülhet 8 órányi parkolás egy A zónás területen egy 2 tonnánál nehezebb, tisztán elektromos járművel, holott eddig teljesen dímentes volt.

A változások ráadásul nem csak a tisztán elektromos autókat érintik. A még zöld rendszámmal közlekedő, konnektorról tölthető plug-in hibridek tulajdonosai már még korábban elveszítik a parkolási kedvezményt, mivel legkésőbb 2026. november 30-ig ezeknek a járműveknek is le kell cserélniük zöld rendszámukat hagyományos fehér alapszínűre.

Több szakmai vélemény szerint ez kedvezőtlen üzenetet küldhet azoknak, akik elektromos autó vásárlásán gondolkodnak. Mivel a nagyobb akkumulátorral szerelt családi villanyautók jellemzően nehezebbek, előfordulhat, hogy egyes vásárlók inkább könnyebb, ugyanakkor belső égésű motorral szerelt vagy nagyobb károsanyag-kibocsátású modellt választanak innentől kezdve csak azért, hogy elkerüljék a magasabb parkolási költségeket.

A szakmai szervezetek ezért úgy vélik, célszerűbb lenne, ha a tisztán elektromos autók esetében – saját tömegtől függetlenül – legalább a normál parkolási díjat kellene megfizetni, és nem sújtanák őket automatikusan kétszeres tarifával.