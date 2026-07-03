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Nyitókép: Unsplash

Új, nem túl kedvező szabályokkal szembesülhetnek hamarosan az elektromos autósok – itt vannak az összegek

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Jövő év elejétől különösen kellemetlen helyzetben találhatják magukat azok, akik nagy tömegű elektromos autóval parkolnának Budapesten, hiszen ami eddig ingyen volt, az január első napjától súlyos pénzekbe fog kerülni.

Jelentős fordulat előtt állnak a budapesti elektromosautó-tulajdonosok. Miközben július 1-től, szerdától kizárólag mobiltelefonon – alkalmazással, SMS-ben vagy hanghívással – lehet parkolási díjat fizetni a fővárosban, a háttérben egy ennél is nagyobb változás közeleg – írja az Index.

2027. január 1-től teljesen megszűnik ugyanis az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten, ráadásul a nagyobb, 2000 kilogrammnál nehezebb tisztán elektromos autók tulajdonosai akár rögtön a normál tarifa kétszeresével szembesülhetnek.

A változás azért érinthet sokakat érzékenyen, mert az ingyenes parkolás volt a tisztán elektromos autók egyik fő vonzereje.

Néhány hónap múlva viszont már a most megemelt parkolási díjak dupláját is kénytelenek lehetnek megfizetni a tulajdonosok. Ez pedig már egy-egy munkanappal számolva is komoly kiadást jelenthet.

Július 1-jétől nemcsak a parkolóautomaták tűnnek el Budapest utcáiról, hanem a parkolási díjak is emelkedtek. Az új óradíjak a következők:

  • A zóna (8-22 óra között): 800 forint/óra (korábban 600 forint)
  • B zóna (8-20 óra között): 600 forint/óra (korábban 450 forint)
  • C zóna (8-18 óra között): 400 forint/óra (korábban 300 forint)
  • D zóna (8-18 óra között): 300 forint/óra (korábban 200 forint)

Ezek csak az alapdíjak, a 2027 elején életbe lépő új szabályok alapján ugyanis bizonyos autók esetében ezek az összegek meg is duplázódhatnak.

A zöld rendszámos autók ingyenes parkolásának megszűnésével párhuzamosan életbe lép egy új díjszabás is: a nagy tömegű személyautók után dupla parkolási díjat kell fizetni.

A szabály ugyan külön kezeli a hagyományos és a tisztán elektromos autókat, a szabályozás értelmében aligha jár jól bármelyikük is. Belső égésű motorral szerelt járműveknél 1800 kilogramm saját tömeg felett, tisztán elektromos autóknál pedig 2000 kilogramm saját tömeg felett kell a normál parkolási díj kétszeresével számolni.

A jelenlegi díjak alapján ez azt jelenti, hogy a 2027-től alkalmazott óradíjak akár a következőkre emelkedhetnek:

  • A zóna: 1600 forint/óra
  • B zóna: 1200 forint/óra
  • C zóna: 800 forint/óra
  • D zóna: 600 forint/óra

A végleges fizetendő összeget ugyanakkor majd a jogszabályban meghatározott díjplafon is befolyásolhatja. A lap felhívja rá a figyelmet, hogy

a változások értelmében jövő év elejétől adott esetben akár közel 13 ezer forintba is kerülhet 8 órányi parkolás egy A zónás területen egy 2 tonnánál nehezebb, tisztán elektromos járművel, holott eddig teljesen dímentes volt.

A változások ráadásul nem csak a tisztán elektromos autókat érintik. A még zöld rendszámmal közlekedő, konnektorról tölthető plug-in hibridek tulajdonosai már még korábban elveszítik a parkolási kedvezményt, mivel legkésőbb 2026. november 30-ig ezeknek a járműveknek is le kell cserélniük zöld rendszámukat hagyományos fehér alapszínűre.

Több szakmai vélemény szerint ez kedvezőtlen üzenetet küldhet azoknak, akik elektromos autó vásárlásán gondolkodnak. Mivel a nagyobb akkumulátorral szerelt családi villanyautók jellemzően nehezebbek, előfordulhat, hogy egyes vásárlók inkább könnyebb, ugyanakkor belső égésű motorral szerelt vagy nagyobb károsanyag-kibocsátású modellt választanak innentől kezdve csak azért, hogy elkerüljék a magasabb parkolási költségeket.

A szakmai szervezetek ezért úgy vélik, célszerűbb lenne, ha a tisztán elektromos autók esetében – saját tömegtől függetlenül – legalább a normál parkolási díjat kellene megfizetni, és nem sújtanák őket automatikusan kétszeres tarifával.

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Kezdőlap    Belföld    Új, nem túl kedvező szabályokkal szembesülhetnek hamarosan az elektromos autósok – itt vannak az összegek

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