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fotó: honvedelem.hu
Nyitókép: honvedelem.hu

Megindulnak a magyar katonák csütörtökön

Infostart / MTI

Katonai konvojra kell számítani csütörtökön, reggel nyolc és délután négy óra között a Szolnok–Eger–Szolnok útvonalon – közölte az MH Kiss József 86. Helikopterdandár.

A dandár technikai eszközöket csoportosít át Szolnok–Jászladány–Zagyvarékas–Heves–Tenk–Dormánd–Maklár–Eger útvonalon, majd Egerből Szolnokra ugyanezen az útvonalon. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát – közölték.

Kérik a lakosság megértését és türelmét, illetve hogy

a katonai járművek, konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek,

mivel a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól.

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