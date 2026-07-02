Megindulnak a magyar katonák csütörtökön

A dandár technikai eszközöket csoportosít át Szolnok–Jászladány–Zagyvarékas–Heves–Tenk–Dormánd–Maklár–Eger útvonalon, majd Egerből Szolnokra ugyanezen az útvonalon. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát – közölték.

Kérik a lakosság megértését és türelmét, illetve hogy

a katonai járművek, konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek,

mivel a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól.