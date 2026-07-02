ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.8
usd:
309.03
bux:
141688.94
2026. július 2. csütörtök Ottó
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Traditional red street mailbox in Budapest, Hungary
Nyitókép: yuelan/Getty Images

Két postai kézbesítő halt meg munkavégzés közben a hőségriadó alatt

Infostart

Két postai kézbesítő is életét vesztette a múlt heti, 40 fok feletti hőségriadó idején munkavégzés közben.

A tragédiákról először a közösségi médiában jelentek meg hírek, ahol a kollégák a rendkívüli fizikai megterhelésre és a nehéz táskákra panaszkodtak. A Blikk megkeresésére a Magyar Posta megerősítette a haláleseteket, egy vidéki kézbesítő pedig arról beszélt, hogy a legforróbb napokon már csak a halaszthatatlan küldeményeket vitték ki.

A Magyar Posta közölte, hogy a két munkatárs halálának körülményeit vizsgálják, ezért egyelőre nem közölnek további részleteket. A társaság részvétét fejezte ki az elhunytak hozzátartozóinak, és jelezte, hogy támogatást nyújt a gyászoló családoknak és kollégáknak.

A Postás Szakszervezet sem kívánt részletesen nyilatkozni az ügyben. Burján Ildikó elnök annyit közölt a lappal, hogy a munkáltató a rendkívüli hőség idején több óvintézkedést is bevezetett a munkavédelmi szabályok betartása és a dolgozók egészségének védelme érdekében. Például az extrém napokon elrendelt korai kezdés mellett szigorú súlykorlátozást is bevezettek: a postások csak annyi küldeménnyel indulhattak útnak, amennyivel délelőtt 11 órára garantáltan vissza tudtak érni a hivatalba – olvasható.

A kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, vizsgálat lesz az ügyben. Tudomása szerint a posta csökkentette a kézbesítőik terhelését, vizet, napvédő krémet biztosított nekik.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Két postai kézbesítő halt meg munkavégzés közben a hőségriadó alatt

halál

magyar posta

hőség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kormányszóvivői tájékoztató: átszabják az áramszámlákat, jön az ügynökakták nyilvánossága

Kormányszóvivői tájékoztató: átszabják az áramszámlákat, jön az ügynökakták nyilvánossága
Az új – a mások mellett a vármegye elnevezést is megszüntető – Alaptörvény-módosítást várhatóan a jövő hét elejéig benyújtják a társadalmi egyeztetés után – „nagy változás nem lesz”, inkább szigorodni fog. A NAV elnöki pozíciójára nyilvános pályázatot fognak majd kiírni, a hatóság vezetője nem lesz államtitkár. Szerveződik Magyar Péter látogatása a Vatikánba. A hétközi kormányülésen történtekről tartanak kormányzati sajtótájékoztatót csütörtök délután. Frissülő cikk, tartson velünk!
 

Kiderült: meglévő jogosultságokhoz kötik a százezer forintos iskolakezdési támogatást

Kormányjavaslat: elbúcsúzhatunk a vármegyéktől és a főispánoktól

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Mikor csapnak le a Kremlre is az ukrán drónok? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Az emberség is gyógyít a kórházban? Velkey György János, Inforádió, Aréna
Hőségriadó: mikor fogy ki a víz a csapból? Kovács Károly, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.02. csütörtök, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elutasította az EKB a bankok tőkekövetelmény-javaslatait

Elutasította az EKB a bankok tőkekövetelmény-javaslatait

Az Európai Központi Bank elutasította a bankszektor tőkekövetelmények enyhítésére irányuló kéréseket, mivel a jegybank szerint a jelenlegi szabályozás a stabilitást szolgálja, és egyáltalán nem korlátozza a hitelezést - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli vallomás a népszerű magyar táborról: a világhírű amerikai sztár is beszállt a szervezésébe

Rendkívüli vallomás a népszerű magyar táborról: a világhírű amerikai sztár is beszállt a szervezésébe

Az alapítvány történetéről, programjairól Simon Detti, a Bátor Tábor regionális ügyvezetője beszélt a Pénzcentrumnak.

BBC
Business Sport Travel Science
Venezuela quake survivor pulled out alive after eight days

Venezuela quake survivor pulled out alive after eight days

Hernán Gil, a security guard, was in a concrete hut in a multi-storey car park, when the building collapsed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 2. 15:20
Letartóztatásban marad Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt
2026. július 2. 14:56
Kormányjavaslat: elbúcsúzhatunk a vármegyéktől és a főispánoktól
×
×