Két postai kézbesítő halt meg munkavégzés közben a hőségriadó alatt

A tragédiákról először a közösségi médiában jelentek meg hírek, ahol a kollégák a rendkívüli fizikai megterhelésre és a nehéz táskákra panaszkodtak. A Blikk megkeresésére a Magyar Posta megerősítette a haláleseteket, egy vidéki kézbesítő pedig arról beszélt, hogy a legforróbb napokon már csak a halaszthatatlan küldeményeket vitték ki.

A Magyar Posta közölte, hogy a két munkatárs halálának körülményeit vizsgálják, ezért egyelőre nem közölnek további részleteket. A társaság részvétét fejezte ki az elhunytak hozzátartozóinak, és jelezte, hogy támogatást nyújt a gyászoló családoknak és kollégáknak.

A Postás Szakszervezet sem kívánt részletesen nyilatkozni az ügyben. Burján Ildikó elnök annyit közölt a lappal, hogy a munkáltató a rendkívüli hőség idején több óvintézkedést is bevezetett a munkavédelmi szabályok betartása és a dolgozók egészségének védelme érdekében. Például az extrém napokon elrendelt korai kezdés mellett szigorú súlykorlátozást is bevezettek: a postások csak annyi küldeménnyel indulhattak útnak, amennyivel délelőtt 11 órára garantáltan vissza tudtak érni a hivatalba – olvasható.

A kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, vizsgálat lesz az ügyben. Tudomása szerint a posta csökkentette a kézbesítőik terhelését, vizet, napvédő krémet biztosított nekik.