Kormányszóvivői tájékoztató: átalakulnak a költségvetési szabályok – cikkünk frissül!

A kormányzati sajtótájékoztató várható témái:

iskolakezdési támogatás,

vármegyék helyett megyék, főispánok helyett kormánymegbízottak

hőség, vízhelyzet,

uniós pénzek

közlekedési beruházások,

közjogi ügyek, elszámoltatás, személycserék – Tisztítótűz program,

gazdasági kérdések, költségvetés, euró,

nemzetközi kapcsolatok.

A tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz.

A hétvégi háromnapos kormányülésen döntések nem születtek, tegnap viszont igen, ezeket a döntéseket ismertetik – kezdte Köböl Anita.

Tegnap döntött a kormány a veszélyes anyagok korlátozásáról szóló uniós döntés átültetéséről. Egyelőre engedélyezve marad az ólom használata egyes elektronikus eszközökben.

A kormány kezdeményezi 4 energetikai törvény módosítását, 868 milliárd forint EU-pénz hazahozása céljából. Pontosítják a szárazföldi szélerőművek létrehozásának szabályait. 199 méterre nő a szélerőművek engedélyezett magassága. Az okosmérős háztartások könnyítéséket kapnak, vizsgálják az okosmérős háztartások áramátvételi árát.

A kormány benyújt egy új törvényjavaslatot az 1990 előtti ügynökakták, október 22-én nyilvánossá válnak a haatos mappák és a mágnestekercsek, amit lehet, folyamatosan közzéteszik december 31-ig. A törvényjavaslat nem csak az ügynökökről szól, tisztázza, kinek milyen szerepe volt. Egy bizottság minősíti majd a dokumentumokat, szakemberek segítségével. Az összes tárcát kérik, hogy adja át a levéltárnak a dokumentumokat.

Megszünteti az akkugyárak helyének kijelölésére szóló egyszemélyi miniszteri jogkört egy javaslat.

A kormány döntött, hogy az oktatási miniszter gyakorolja majd az állam nevében az alapítói jogokat az egyetemeket fenntartó kekvák esetében, amelyek 2027 nyaráig szűnnek meg.

Döntöttek a költségvetés átláthatósága kapcsán. Szigorúbb közpénzügyi szabályok jönnek, változik a költségvetés benyújtásának rendje, október 1-31. között nyújták be a következő évi költségvetést. Nyilvános koemányhatározatban kell rögzíteni a fontos költségvetési döntéseket, így az 5 milliárd forint feletti állami kötelezettségvállaásokat is.

A 2026-os költségvetés átdolgozása is zajlik, összefüggésben a túl magas hiánnyal, és az uniós pénzekhez köthető elemekkel.

A kormány döntött a kulturális civil támogatási alapok átvilágításáról, a megítélt támogatásokról, a teljes működési logikát is vizsgáljak, nem csak az egyes ügyeket. Augusztus 1. az első határidő, majd augusztus 31-ig javaslatokat kell tenni a támogatási rendszerre.

Módosítják az energiahatékonysági törvényt, uniós előírások alapján.

Magyar Péter miniszterelnök vette át a szót.

Döntött tegnap a kormány: bevezetik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló, nehéz helyzetű családok számára, hogy legyen pénz tanszerre, ruhára, cipőre.