ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.25
usd:
309.04
bux:
141200.96
2026. július 2. csütörtök Ottó
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: YouTube/Magyarország Kormánya

Kormányszóvivői tájékoztató: átalakulnak a költségvetési szabályok – cikkünk frissül!

Infostart

Cikkünk frissül! A hétközi kormányülésen történtekről tartanak kormányzati sajtótájékoztatót csütörtök délután.

A kormányzati sajtótájékoztató várható témái:

  • iskolakezdési támogatás,
  • vármegyék helyett megyék, főispánok helyett kormánymegbízottak
  • hőség, vízhelyzet,
  • uniós pénzek
  • közlekedési beruházások,
  • közjogi ügyek, elszámoltatás, személycserék – Tisztítótűz program,
  • gazdasági kérdések, költségvetés, euró,
  • nemzetközi kapcsolatok.

A tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz.

A hétvégi háromnapos kormányülésen döntések nem születtek, tegnap viszont igen, ezeket a döntéseket ismertetik – kezdte Köböl Anita.

Tegnap döntött a kormány a veszélyes anyagok korlátozásáról szóló uniós döntés átültetéséről. Egyelőre engedélyezve marad az ólom használata egyes elektronikus eszközökben.

A kormány kezdeményezi 4 energetikai törvény módosítását, 868 milliárd forint EU-pénz hazahozása céljából. Pontosítják a szárazföldi szélerőművek létrehozásának szabályait. 199 méterre nő a szélerőművek engedélyezett magassága. Az okosmérős háztartások könnyítéséket kapnak, vizsgálják az okosmérős háztartások áramátvételi árát.

A kormány benyújt egy új törvényjavaslatot az 1990 előtti ügynökakták, október 22-én nyilvánossá válnak a haatos mappák és a mágnestekercsek, amit lehet, folyamatosan közzéteszik december 31-ig. A törvényjavaslat nem csak az ügynökökről szól, tisztázza, kinek milyen szerepe volt. Egy bizottság minősíti majd a dokumentumokat, szakemberek segítségével. Az összes tárcát kérik, hogy adja át a levéltárnak a dokumentumokat.

Megszünteti az akkugyárak helyének kijelölésére szóló egyszemélyi miniszteri jogkört egy javaslat.

A kormány döntött, hogy az oktatási miniszter gyakorolja majd az állam nevében az alapítói jogokat az egyetemeket fenntartó kekvák esetében, amelyek 2027 nyaráig szűnnek meg.

Döntöttek a költségvetés átláthatósága kapcsán. Szigorúbb közpénzügyi szabályok jönnek, változik a költségvetés benyújtásának rendje, október 1-31. között nyújták be a következő évi költségvetést. Nyilvános koemányhatározatban kell rögzíteni a fontos költségvetési döntéseket, így az 5 milliárd forint feletti állami kötelezettségvállaásokat is.

A 2026-os költségvetés átdolgozása is zajlik, összefüggésben a túl magas hiánnyal, és az uniós pénzekhez köthető elemekkel.

A kormány döntött a kulturális civil támogatási alapok átvilágításáról, a megítélt támogatásokról, a teljes működési logikát is vizsgáljak, nem csak az egyes ügyeket. Augusztus 1. az első határidő, majd augusztus 31-ig javaslatokat kell tenni a támogatási rendszerre.

Módosítják az energiahatékonysági törvényt, uniós előírások alapján.

Magyar Péter miniszterelnök vette át a szót.

Döntött tegnap a kormány: bevezetik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló, nehéz helyzetű családok számára, hogy legyen pénz tanszerre, ruhára, cipőre.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Kormányszóvivői tájékoztató: átalakulnak a költségvetési szabályok – cikkünk frissül!

kormányülés

magyar péter

kormányszóvivői tájékoztató

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Mikor csapnak le a Kremlre is az ukrán drónok? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Az emberség is gyógyít a kórházban? Velkey György János, Inforádió, Aréna
Hőségriadó: mikor fogy ki a víz a csapból? Kovács Károly, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.02. csütörtök, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmasat zuhan a dollár az amerikai adatok után, óriásit erősödik a forint

Hatalmasat zuhan a dollár az amerikai adatok után, óriásit erősödik a forint

A forint szerdán igen volatilis napot zárt: az euróval szemben 355,7-es szinten, míg a dollár jegyzés 312,6-on zárt. A gyengülésben elsősorban pozíciózárások és a költségvetésről érkező kedvezőtlen hírek játszhattak szerepet. Csütörtökön a magyar devizát a délutáni kormányzati tájékoztatón elhangzó bejelentések és két adatközlés mozgathatja: érkezik a májusi euróövezeti munkanélküliségi ráta, valamint a júniusi amerikai munkaerőpiaci adatok. Mindeközben egy megszólalás hatására meglódult a japán jen, mert tovább erősödtek a kamatemelési várakozások.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most jelentette be Magyar Péter: megszűnnek a magyar vármegyék, pakolhatnak a főispánok is - ez lesz helyettük

Most jelentette be Magyar Péter: megszűnnek a magyar vármegyék, pakolhatnak a főispánok is - ez lesz helyettük

Magyar Péter újabb közigazgatási váltást ígér: a TISZA visszahozná a megyéket és megszüntetné a főispáni címet.

BBC
Business Sport Travel Science
'Most massive' Russian attack on Kyiv kills at least 18

'Most massive' Russian attack on Kyiv kills at least 18

Kyiv's mayor declares a day of mourning after the major drone and missile attack on the Ukrainian capital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 2. 13:54
Nagykövetekkel egyeztetett Orbán Anita a jogállamiságról
2026. július 2. 13:18
Súlyos gondok a Budapest–Prága vasútvonalon
×
×