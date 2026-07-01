Változik a nyugdíjfolyósítás időpontja, mutatjuk, mikor számítson rá

a megszokottnál korábban érkezik a nyugdíj júliusban azoknak, akik bankszámlára utalva kérik az ellátást – írja a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a heol.hu.

A változás oka egyszerű: a szokásos utalási nap hétvégére, egész pontosan vasárnapra esik, így a csúszás elkerülése érdekében előrehozták az időpontot.

A Magyar Államkincstár hivatalos tájékoztatója szerint a júliusi nyugdíjak várható banki jóváírásának időpontja 2026. július 10., péntek.

Tehát két nappal korábban jutnak hozzá járandóságukhoz az arra jogosultak.

A nyugdíjfolyósítás alapszabálya szerint az ellátásokat minden hónap 12. napján utalják, azonban ha ez a nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetés korábbi munkanapra kerül – ez történik idén júliusban is.

Azok, akik készpénzben, postai úton kapják az ellátásukat, továbbra is a Magyar Posta éves nyugdíjkifizetési naptára szerint számíthatnak a pénzük érkezésére, ez tehát eltérhet az utalások napjától.