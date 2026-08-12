Több napos fesztivállá változik augusztus huszadika, 18 helyett 4 milliárd forintból – kormányzati bejelentés

Hat hét alatt hozták létre az augusztus 20-ai állami ünnepi rendezvényeket, erről tartottak kormányzati sajtótájékoztatót Magyar Éva szóvivő vezetésével kedd délelőtt.
Mint a művészeti koncepció gazdájának (Centrum Production) képviselői részéről elhangzott, mindent beleszámítva augusztus 19-23-ig öt napon át lesznek események, a központi programok augusztus 20. és 23. között zajlanak majd.
Az augusztus 20-ai esti központi események egy történelmi drónshow és fényfestés formájában öltenek testet, a pirotechnika csak pont lesz a mondat végén, a Lánchíd és a Margit híd közötti budai rakpartról élvezhető majd legjobban, de a tömeg elkerülése végett több időpontban is látható lesz az élmény.
Mindenkinek az ízlését igyekeznek kiszolgálni az ünnepek alatt, hogy mindenki kapcsolódhasson az állami ünnephez.
Magyar Éva kormányszóvivő az elhangzottakhoz hozzátette: a program részleteiről a www.augusztus20.hu oldalon lehet tájékozódni.
A programfelelős a Hardrock szolgáltató lesz, a kivitelezésben 200 partner vesz részt, mintegy 1000 ember.
Ünnepi helyszínek:
- Margitsziget (gyerekprogramok, élménysziget, interaktív foglalkozások, koncertek)
- Műegyetem (elektrokert)
- Városliget (honvédségi programok)
- Szent István tér és bazilika
- Kossuth tér
- budai Vár
- Szabadság tér (közösségi tér és gasztrokert)
- Duna (katonai légi parádé szakértői kommentálással)
- Várkert rakpart (Magyar Ízek Utcája)
- Parlament (nyitott parlament, ingyenesen és regisztráció nélkül látogatható)
- Kossuth tér (diszkótér meglepetésvendéggel)
Kérdésre válaszolva Magyar Éva elmondta, az idei költségvetésbe 18 milliárd forint volt betervezve a programokra, ehelyett a kormány kihozza 4 milliárd forintból.
Az is kiderült: Tatabánya lemondta az ünnepi tűzijátékot, de a kormány nem tart nyilván más városi döntéseket, és az önkormányzatok kezébe adja a lehetőséget és felelősséget, hogy a tűzveszély ellenére lesz-e tűzijáték vagy sem, központi utasítás nincs.
Az is kiderült még, hogy bár a művészeti tervező 3 perces tűzijátékot elegendőnek tartott volna, de mivel az előző kormány idején már megrendelték a robbanóelemeket, 10 perces lesz a tűzijáték augusztus 20-án Budapesten.
A sörár idén is korlátozott lesz, ezúttal azonban állami támogatás nélkül megoldják, hogy az ásványvíz palackja 500 forint, a sör 1000 forint alatt legyen.