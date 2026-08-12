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Tűzijáték az államalapítás és Szent István király ünnepén Budapesten 2025. augusztus 20-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Több napos fesztivállá változik augusztus huszadika, 18 helyett 4 milliárd forintból – kormányzati bejelentés

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Hat hét alatt összerakta a Centrum Production az augusztus 20-ai ünnepségsorozat művészeti koncepcióját, ahol mindenki ízlésének próbálnak megfelelni, augusztus 19-től egészen 23-ig. A drón-, fény- és tűzijátékshow-ban kicsúcsosodó események idén a budai rakpartról lesznek a legjobban láthatók, és az ünnepségsorozat az eddigi 18 helyett 4 milliárd forintból kijönnek. Lesz olcsó ásványvíz és sör is.

Hat hét alatt hozták létre az augusztus 20-ai állami ünnepi rendezvényeket, erről tartottak kormányzati sajtótájékoztatót Magyar Éva szóvivő vezetésével kedd délelőtt.

Mint a művészeti koncepció gazdájának (Centrum Production) képviselői részéről elhangzott, mindent beleszámítva augusztus 19-23-ig öt napon át lesznek események, a központi programok augusztus 20. és 23. között zajlanak majd.

Az augusztus 20-ai esti központi események egy történelmi drónshow és fényfestés formájában öltenek testet, a pirotechnika csak pont lesz a mondat végén, a Lánchíd és a Margit híd közötti budai rakpartról élvezhető majd legjobban, de a tömeg elkerülése végett több időpontban is látható lesz az élmény.

Mindenkinek az ízlését igyekeznek kiszolgálni az ünnepek alatt, hogy mindenki kapcsolódhasson az állami ünnephez.

Magyar Éva kormányszóvivő az elhangzottakhoz hozzátette: a program részleteiről a www.augusztus20.hu oldalon lehet tájékozódni.

A programfelelős a Hardrock szolgáltató lesz, a kivitelezésben 200 partner vesz részt, mintegy 1000 ember.

Ünnepi helyszínek:

  • Margitsziget (gyerekprogramok, élménysziget, interaktív foglalkozások, koncertek)
  • Műegyetem (elektrokert)
  • Városliget (honvédségi programok)
  • Szent István tér és bazilika
  • Kossuth tér
  • budai Vár
  • Szabadság tér (közösségi tér és gasztrokert)
  • Duna (katonai légi parádé szakértői kommentálással)
  • Várkert rakpart (Magyar Ízek Utcája)
  • Parlament (nyitott parlament, ingyenesen és regisztráció nélkül látogatható)
  • Kossuth tér (diszkótér meglepetésvendéggel)

Kérdésre válaszolva Magyar Éva elmondta, az idei költségvetésbe 18 milliárd forint volt betervezve a programokra, ehelyett a kormány kihozza 4 milliárd forintból.

Az is kiderült: Tatabánya lemondta az ünnepi tűzijátékot, de a kormány nem tart nyilván más városi döntéseket, és az önkormányzatok kezébe adja a lehetőséget és felelősséget, hogy a tűzveszély ellenére lesz-e tűzijáték vagy sem, központi utasítás nincs.

Az is kiderült még, hogy bár a művészeti tervező 3 perces tűzijátékot elegendőnek tartott volna, de mivel az előző kormány idején már megrendelték a robbanóelemeket, 10 perces lesz a tűzijáték augusztus 20-án Budapesten.

A sörár idén is korlátozott lesz, ezúttal azonban állami támogatás nélkül megoldják, hogy az ásványvíz palackja 500 forint, a sör 1000 forint alatt legyen.

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Kezdőlap    Belföld    Több napos fesztivállá változik augusztus huszadika, 18 helyett 4 milliárd forintból – kormányzati bejelentés

tűzijáték

magyar éva

augusztus 20

kormányzati sajtótájékoztató

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Több napos fesztivállá változik augusztus huszadika, 18 helyett 4 milliárd forintból – kormányzati bejelentés

Hat hét alatt összerakta a Centrum Production az augusztus 20-ai ünnepségsorozat művészeti koncepcióját, ahol mindenki ízlésének próbálnak megfelelni, augusztus 19-től egészen 23-ig. A drón-, fény- és tűzijátékshow-ban kicsúcsosodó események idén a budai rakpartról lesznek a legjobban láthatók, és az ünnepségsorozat az eddigi 18 helyett 4 milliárd forintból kijönnek. Lesz olcsó ásványvíz és sör is.
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