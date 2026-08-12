Több napos fesztivállá változik augusztus huszadika, 18 helyett 4 milliárd forintból – kormányzati bejelentés

Hat hét alatt hozták létre az augusztus 20-ai állami ünnepi rendezvényeket, erről tartottak kormányzati sajtótájékoztatót Magyar Éva szóvivő vezetésével kedd délelőtt.

Mint a művészeti koncepció gazdájának (Centrum Production) képviselői részéről elhangzott, mindent beleszámítva augusztus 19-23-ig öt napon át lesznek események, a központi programok augusztus 20. és 23. között zajlanak majd.

Az augusztus 20-ai esti központi események egy történelmi drónshow és fényfestés formájában öltenek testet, a pirotechnika csak pont lesz a mondat végén, a Lánchíd és a Margit híd közötti budai rakpartról élvezhető majd legjobban, de a tömeg elkerülése végett több időpontban is látható lesz az élmény.

Mindenkinek az ízlését igyekeznek kiszolgálni az ünnepek alatt, hogy mindenki kapcsolódhasson az állami ünnephez.

Magyar Éva kormányszóvivő az elhangzottakhoz hozzátette: a program részleteiről a www.augusztus20.hu oldalon lehet tájékozódni.

A programfelelős a Hardrock szolgáltató lesz, a kivitelezésben 200 partner vesz részt, mintegy 1000 ember.

Ünnepi helyszínek:

Margitsziget (gyerekprogramok, élménysziget, interaktív foglalkozások, koncertek)

Műegyetem (elektrokert)

Városliget (honvédségi programok)

Szent István tér és bazilika

Kossuth tér

budai Vár

Szabadság tér (közösségi tér és gasztrokert)

Duna (katonai légi parádé szakértői kommentálással)

Várkert rakpart (Magyar Ízek Utcája)

Parlament (nyitott parlament, ingyenesen és regisztráció nélkül látogatható)

Kossuth tér (diszkótér meglepetésvendéggel)

Kérdésre válaszolva Magyar Éva elmondta, az idei költségvetésbe 18 milliárd forint volt betervezve a programokra, ehelyett a kormány kihozza 4 milliárd forintból.

Az is kiderült: Tatabánya lemondta az ünnepi tűzijátékot, de a kormány nem tart nyilván más városi döntéseket, és az önkormányzatok kezébe adja a lehetőséget és felelősséget, hogy a tűzveszély ellenére lesz-e tűzijáték vagy sem, központi utasítás nincs.

Az is kiderült még, hogy bár a művészeti tervező 3 perces tűzijátékot elegendőnek tartott volna, de mivel az előző kormány idején már megrendelték a robbanóelemeket, 10 perces lesz a tűzijáték augusztus 20-án Budapesten.

A sörár idén is korlátozott lesz, ezúttal azonban állami támogatás nélkül megoldják, hogy az ásványvíz palackja 500 forint, a sör 1000 forint alatt legyen.