Óriásit dobott Halász Bence: országos csúccsal Európa-bajnok!

Halász Bence megszerezte a magyar atlétika 19. Európa-bajnoki címét: kedd este Birminghamben 84,25 méteres fantasztikus országos csúccsal megnyerte a férfi kalapácsvetők fináléját, amelyben Szabados Ármin a nyolcadik lett.

Halász idén imponáló kiegyensúlyozottsággal versenyezte végig a szabadtéri szezont, szinte minden versenyén 80 feletti eredmény produkált és folyamatosan javuló teljesítményt nyújtott, majd az Eb előtti utolsó viadalán, az országos bajnokságon 81,87 méterre javította szezoncsúcsát. Noha teljesítménye imponáló volt, a Dobó SE klasszisa többször is elmondta, hogy még ennél is több van benne és reméli, hogy majd az Eb-n jön ki az az igazán nagy eredmény, amire képes.

Szabados Ármin tavaly robbant be a felnőtt mezőnybe és 19 éves kora ellenére a tokiói világbajnokságon döntőbe jutott, ott pedig a nyolcadik helyen végzett. A Haladás tehetsége idén már a 80 métert is túlszárnyalta és 80,95 méterre javította egyéni csúcsát.

A két magyarnak a hétfői selejtező nem jelentett gondot, Halász rögtön elsőre túlszárnyalta a 78 méteres selejtezős szintet és 79,58 méterrel, összesítésben a második legjobb eredménnyel jutott döntőbe. Szabados ugyan a 78-tól elmaradt, de 77,08 méteres dobásával így is összesítésben a hatodik helyen került fináléba.

A sorsolás szeszélye folytán a 12-es döntőben az első hat dobó az Európa-rangsor első hat helyezettje volt. A mezőny erejéről pedig mindent elmond, hogy Halász „csak” a negyedik, Szabados pedig a hatodik volt a listán és ezúttal a dobási sorrendben is így következtek. A sort a francia Yann Chaussinand (82,44 m) kezdte, őt az ukránok olimpiai harmadikja, Mihajlo Kohan (82,38 m), majd az ötszörös vb-győztes lengyel Pawel Fajdek követte, a két magyar között pedig a világbajnoki második német Merlin Hummel (81,74 m) dobott. A nagy esélyesek közül egyedül a selejtezőt Halász előtt három centivel megnyerő, cseh színekben szereplő, korábbi ukrán Volodymyr Myslyvcuk kezdett később, a tizedikként.

A finálé a francia hálóba vágott kísérletével indult, Kohan aztán 78,70 méterrel megadta az alaphangot, amire Fajdek 79,13-mal válaszolt. Következett Halász, aki a bemelegítés második dobását a 80-as vonal fölé vágta, és a versenyt is hasonlóan kezdte, sőt, 80,96 méterrel jelezte az ellenfeleknek, hogy az aranyért érkezett. Hummel 79,08-cal nyitott, Szabados viszont a hálóba küldte a kalapácsot. Kevéssel később Myslyvcuk 78,45 métert ért el, s mivel a többiek nem okoztak meglepetést, a nyitó kör után Halász Bence állt az élen.

A második kör elején úgy tűnt, a magyar nagy dobása megzavarta a riválisokat, mert Chaussinand, Kohan és Fajdek is csúnyán rontott. Ez viszont lehet, hogy Halász Bencét billentette ki a nyugalmából, mert a második próbálkozása neki sem lett igazán jó, a szer 77,99 méternél ért földet. Az más kérdés, hogy ez a dobás majdhogynem így is a sorozat legjobbja volt, mivel Hummel, majd rögtön utána Szabados kalapácsa sem jutott ki a ketrecből.

A sorozat kis túlzással el volt átkozva, ugyanis a folytatásban sorjáztak a rossz dobások, majd a kilencedik dobó után, éppen az ukrán származású Myslyvcuk kísérlete előtt leállt a verseny és tíz percig várakoztatták a mezőnyt. A szünet viszont a cseh atlétának jót tett és 79,42 métert produkált, amivel a második helyre lépett fel.

A harmadikban Chaussinand érvényes dobást mutatott be, de csak 76,19-t ért el és a kiesés szélére sodródott, s amíg Kohan gyakorlatilag lemásolta első dobását (78,76 m), Fajdek pedig gyengét dobott, addig Halász Bence gyönyörű hajítást mutatott be és a szere 81,84 méternél landolt, megerősítve ezzel első helyét.

Amíg Halász esetében az első helyért kellett szorítani, addig Szabadosnál az volt a tét, hogy a harmadik kör után versenyben marad-e. A fiatal magyaron két rontás után nagy volt a nyomás, ennek ellenére összekapta magát és jól dobott, 76,91 méterrel pedig a nyolcadik, még továbbjutó helyre jött fel, és ott is maradt a sorozat végéig.

A verseny felénél nyolcan maradtak versenyben, és fordított sorrendben folytatták a viadalt. Elsőként így Szabados következett, aki ezúttal szektoron kívülre dobta a szert. A sorozat nem hozott igazi változást, Fajdek és Hummel rontott, Kohan pedig csak minimális javított (79,10 m), Halász pedig 80,69-ig jutott.

Az ötödikben aztán felpezsdült a verseny, az addig hatodik Hummel óriásit dobott, ám ezzel csak ráijesztett Halászra, mert 81,30 méter lett az eredménye. Kohan pedig a dobogóra dobta magát (79,49 m).

Az igazi durranás azonban Halász Bencéé volt, aki már a tokiói világbajnokság óta többször elmondta, hogy várja azt a bizonyos igazán nagy dobást, ami után kiszakad belőle minden. Ez a dobás pedig ekkor jött el, mert a tökéletes forgás után, amint elhagyta a kezét a szer, óriásit üvöltött, a kalapács pedig alig akart leesni.

Végül aztán földet ért, majd a kijelzőn egy egészen elképesztő eredmény, 84,25 méter jelent meg, ami nem csupán világranglista-első eredmény és nagy egyéni csúcs (korábbi: 83,18 m), hanem országos csúcs is.

Halász Szabados edzőjének, Annus Adriánnak a 2003-ban elért 84,19 méteres eredményét adta át a múltnak és eldöntötte a versenyt.

Az utolsó kör az aranyérem szempontjából már tét nélküli volt, Halász pedig utolsóra már az aranyérem birtokosaként léphetett be a dobókörbe és jött ki onnan, majd egy percen belül egy hatalmas magyar zászlóval a hátán ünnepelt.

Németh Zsolt tanítványa nyolcadik világversenyes érmét szerezte, viszont most először tudott aranyat nyerni.

Szabados Ármin végül hatodikra is rontott és nyolcadikként zárt, míg az ezüstérmet Hummel, a bronzot pedig Kohan szerezte meg.

Eredmény:

férfi kalapácsvetés,