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Washington, 2017. augusztus 22.A Washington-emlékmû csúcsa a közelgõ teljes napfogyatkozás elõtt 2017. augusztus 21-én. (MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Napos szerda után szombaton újra berobban a meleg

Infostart

Hidegfront vonult át Magyarországon, de se sok csapadékot, se nagy lehűlést nem hozott. Eközben a katasztrofális aszályhelyzet a következő egy hétben tovább romlik.

Kontinensünk időjárását egy tőlünk délnyugatra, nyugatra található magasnyomás, valamint egy északon örvénylő ciklon alakítja; utóbbi hidegfrontja haladt át minap az országon.

Szerdán sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

A szerdai nap legnagyobb kérdése, látjuk-e majd a napfogyatkozást? Ez több dologtól függ, az egyik nem meteorológiai, hanem csillagászati, ugyanis a maximuma pont naplemente környékén lesz, amire a meteorológiának nincs hatása – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében. Ugyanakkor egész nap derült lesz az égbolt, így ez nem lesz hátráltató tényező.

A következő napokban óriási változás még biztosan nem történik. A csütörtöki és pénteki maximumok 30 fok körül alakulnak majd. Szombatra megérkeznek a melegebb léghullámok, szinte teljesen felhőtlen éggel. Legközelebb változás a jövő hét elején lehet.

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