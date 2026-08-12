Napos szerda után szombaton újra berobban a meleg

Kontinensünk időjárását egy tőlünk délnyugatra, nyugatra található magasnyomás, valamint egy északon örvénylő ciklon alakítja; utóbbi hidegfrontja haladt át minap az országon.

Szerdán sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

A szerdai nap legnagyobb kérdése, látjuk-e majd a napfogyatkozást? Ez több dologtól függ, az egyik nem meteorológiai, hanem csillagászati, ugyanis a maximuma pont naplemente környékén lesz, amire a meteorológiának nincs hatása – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében. Ugyanakkor egész nap derült lesz az égbolt, így ez nem lesz hátráltató tényező.

A következő napokban óriási változás még biztosan nem történik. A csütörtöki és pénteki maximumok 30 fok körül alakulnak majd. Szombatra megérkeznek a melegebb léghullámok, szinte teljesen felhőtlen éggel. Legközelebb változás a jövő hét elején lehet.