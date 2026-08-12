Kós? Milák? Atléták? Hatalmas napja lehet ez a magyar sportnak – sport a tévében

M4 Sport
9.30: Úszás, Európa-bajnokság, előfutamok, Párizs
11.15 és 20.00: Atlétika, Európa-bajnokság, Birmingham
18.00: Labdarúgás, Konferencia-liga-selejtező, 3. forduló, visszavágó, FC Köbenhavn-Debrecen
Duna World
18.30: Úszás, Európa-bajnokság, középdöntők és döntők, Párizs
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
19.30: Baseball, MLB, alapszakasz, Minnesota Twins-Baltimore Orioles
Eurosport 1
8.00 és 14.30: Sznúker, China Open, 2. forduló, Tajjüan
11.30 és 20.00: Atlétika, Európa-bajnokság, Birmingham
Match 4
20.30: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Leeds United-Manchester United
RTL
20.35: Labdarúgás, európai Szuperkupa, Paris Saint-Germain - Aston Villa