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Kós Hubert a férfi 200 méteres hátúszás középdöntõjében a párizsi vizes Európa-bajnokságon az olimpiai vizesközpontban 2026. augusztus 11-én.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Kós? Milák? Atléták? Hatalmas napja lehet ez a magyar sportnak – sport a tévében

Infostart / MTI

Sűrű nap lesz az úszó- és az atlétikai Eb-n is. A Debrecen meg szépségtapaszt keres Dániában. Megnézhetjük, talál-e. Akit pedig az Eb-döntős magyar atléták nem érdekelnek, még mindig megnézhetik a BL- és az EL-győztes csatáját este.

M4 Sport

9.30: Úszás, Európa-bajnokság, előfutamok, Párizs

11.15 és 20.00: Atlétika, Európa-bajnokság, Birmingham

18.00: Labdarúgás, Konferencia-liga-selejtező, 3. forduló, visszavágó, FC Köbenhavn-Debrecen

Duna World

18.30: Úszás, Európa-bajnokság, középdöntők és döntők, Párizs

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

19.30: Baseball, MLB, alapszakasz, Minnesota Twins-Baltimore Orioles

Eurosport 1

8.00 és 14.30: Sznúker, China Open, 2. forduló, Tajjüan

11.30 és 20.00: Atlétika, Európa-bajnokság, Birmingham

Match 4

20.30: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Leeds United-Manchester United

RTL

20.35: Labdarúgás, európai Szuperkupa, Paris Saint-Germain - Aston Villa

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Kezdőlap    Sport    Kós? Milák? Atléták? Hatalmas napja lehet ez a magyar sportnak – sport a tévében

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