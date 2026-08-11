Egyéni csúcsot úszott Jackl Vivien, és a kedvenc száma még hátra van

A 17 éves magyar versenyző a hétfői előfutamból a harmadik legjobb idővel (8:28.87 perc) jutott tovább

Jackl a fináléban nem tudott beleszólni a dobogós csatába, ugyanakkor egyéni csúcsát (8:26.97 p) hat századdal felülmúlva csapott célba. A számot az olasz Simona Quadarella nyerte 8:15.55 perccel.

Jackl a futam után a vegyes zónában elmondta, bár ezt az időt már stabilan képes hozni, jobb eredményre számított. Hozzátette, szerdán kedvenc számában, 400 méter vegyesen szeretne bizonyítani.

Eredmények

női 800 m gyors,