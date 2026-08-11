Egyéni csúcsot úszott Jackl Vivien, és a kedvenc száma még hátra van

A 17 éves magyar versenyző a hétfői előfutamból a harmadik legjobb idővel (8:28.87 perc) jutott tovább
Jackl a fináléban nem tudott beleszólni a dobogós csatába, ugyanakkor egyéni csúcsát (8:26.97 p) hat századdal felülmúlva csapott célba. A számot az olasz Simona Quadarella nyerte 8:15.55 perccel.
Jackl a futam után a vegyes zónában elmondta, bár ezt az időt már stabilan képes hozni, jobb eredményre számított. Hozzátette, szerdán kedvenc számában, 400 méter vegyesen szeretne bizonyítani.
Eredmények
női 800 m gyors,
- Európa-bajnok: Simona Quadarella (Olaszország) 8:15.55 perc
- 2. Isabel Gose (Németország) 8:18.44
- 3. Maya Werner (Németország) 8:22.55
- ...5. JACKL VIVIEN 8:26.91