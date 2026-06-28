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A paksi atomerőmű 2021. szeptember 10-én.
Nyitókép: MTI/Kiss Dániel

Túl meleg a Duna Paksnak, de honnan lesz Magyarországon áram?

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Duna emelkedő vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőműnek vasárnap további 320 megawattal kell csökkentenie termelését – tájékoztatott a kormányzati honlap.

Az erőmű technológiai folyamataihoz használt Duna-víz hőmérséklete túllépte a 29,5 Celsius-fokos beavatkozási küszöbértéket, ami korlátozza a hőelvezetési kapacitást, ezért az intézmény kénytelen visszafogni teljesítményét. A szombaton már elrendelt, 243 megawattos csökkentés mellett bevezetett újabb korlátozás következtében az erőmű kapacitása körülbelül 70 százalékra mérséklődik – írja a portfolio.hu.

Kapitány István energiaügyi miniszter közölte: az intézkedések a jogszabályoknak megfelelően, előre meghatározott szabályok alapján történnek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ország villamosenergia-ellátása a korlátozások mellett is biztonságos, a változást a lakosság közvetlenül nem érzékeli. A

villamosenergia-hálózat üzemeltetője, a Mavir előrejelzése szerint

a várható csúcsigény vasárnap és hétfőn is a nyári rekordérték alatt marad,

így a hazai fogyasztás a csökkentett termelés mellett is kielégíthető.

A vízhőmérsékletet folyamatosan monitorozzák, az üzemeltetéssel kapcsolatos döntéseket a mért adatok és a hatályos szabályozás keretei között hozzák meg.

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Kezdőlap    Gazdaság    Túl meleg a Duna Paksnak, de honnan lesz Magyarországon áram?

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