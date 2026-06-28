Túl meleg a Duna Paksnak, de honnan lesz Magyarországon áram?

Az erőmű technológiai folyamataihoz használt Duna-víz hőmérséklete túllépte a 29,5 Celsius-fokos beavatkozási küszöbértéket, ami korlátozza a hőelvezetési kapacitást, ezért az intézmény kénytelen visszafogni teljesítményét. A szombaton már elrendelt, 243 megawattos csökkentés mellett bevezetett újabb korlátozás következtében az erőmű kapacitása körülbelül 70 százalékra mérséklődik – írja a portfolio.hu.

Kapitány István energiaügyi miniszter közölte: az intézkedések a jogszabályoknak megfelelően, előre meghatározott szabályok alapján történnek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ország villamosenergia-ellátása a korlátozások mellett is biztonságos, a változást a lakosság közvetlenül nem érzékeli. A

villamosenergia-hálózat üzemeltetője, a Mavir előrejelzése szerint

a várható csúcsigény vasárnap és hétfőn is a nyári rekordérték alatt marad,

így a hazai fogyasztás a csökkentett termelés mellett is kielégíthető.

A vízhőmérsékletet folyamatosan monitorozzák, az üzemeltetéssel kapcsolatos döntéseket a mért adatok és a hatályos szabályozás keretei között hozzák meg.