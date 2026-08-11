Ezért vonult el Tatára a Fidesz, miközben zajlott a köztársasági elnök megválasztása – videó

Bóka János a megemlékezésen kijelentette, hogy Baka András számukra nem köztársasági elnök. A Fidesz frakcióvezetője szerint az új köztársasági elnök megválasztása nemcsak illegitim, hanem 1956 örökségének megcsúfolása is – írja a magyarnemzet.hu.

A Fidesz és a KDNP nem vett részt a parlamenti ülésen, mert úgy vélik, Sulyok Tamás mandátumának megszüntetése illegitim, mint ahogy az utódjának megválasztása is.

Rétvári Bence arról beszélt, hogy Baka András nem testesíti meg a nemzet egységét. A KDNP frakcióvezetőjének videójában az egyik Tatán meggyilkolt civil gyermeke is megszólalt. Azt mondta, „fáj a szíve, hogy egy olyan ember lesz Magyarország köztársasági elnöke, aki felmentő ítéletet hozott Korbely János kapcsán.”

A vitatott ügyet a Portfolio összegzése szerint „a politikai vitákban gyakran leegyszerűsítve úgy mutatják be, mintha Baka András felmentette volna Korbély Jánost. Ez jogi értelemben pontatlan megfogalmazás, mivel az Emberi Jogok Európai Bírósága nem büntetőbíróságként járt el, nem Korbély büntetőjogi felelősségéről, vagy bűnösségéről döntött, hanem azt vizsgálta, hogy a magyar állam megsértette-e az Emberi Jogok Európai Egyezményét. A strasbourgi ítélet nem Korbély János történelmi felelősségének általános megítéléséről szólt, hanem arról, hogy a magyar bírósági minősítés az elkövetés idején alkalmazandó nemzetközi jog alapján kellően előrelátható volt-e.”