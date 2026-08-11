ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.28
usd:
316.67
bux:
149903.82
2026. augusztus 11. kedd Tiborc, Zsuzsanna
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bóka János, Fidesz
Nyitókép: Bóka János Facebbok oldala

Ezért vonult el Tatára a Fidesz, miközben zajlott a köztársasági elnök megválasztása – videó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Tatán, koszorúzással emlékezett az 1956-os itteni sortűz áldozataira a Fidesz és a KDNP.

Bóka János a megemlékezésen kijelentette, hogy Baka András számukra nem köztársasági elnök. A Fidesz frakcióvezetője szerint az új köztársasági elnök megválasztása nemcsak illegitim, hanem 1956 örökségének megcsúfolása is – írja a magyarnemzet.hu.

A Fidesz és a KDNP nem vett részt a parlamenti ülésen, mert úgy vélik, Sulyok Tamás mandátumának megszüntetése illegitim, mint ahogy az utódjának megválasztása is.

Rétvári Bence arról beszélt, hogy Baka András nem testesíti meg a nemzet egységét. A KDNP frakcióvezetőjének videójában az egyik Tatán meggyilkolt civil gyermeke is megszólalt. Azt mondta, „fáj a szíve, hogy egy olyan ember lesz Magyarország köztársasági elnöke, aki felmentő ítéletet hozott Korbely János kapcsán.”

A vitatott ügyet a Portfolio összegzése szerint „a politikai vitákban gyakran leegyszerűsítve úgy mutatják be, mintha Baka András felmentette volna Korbély Jánost. Ez jogi értelemben pontatlan megfogalmazás, mivel az Emberi Jogok Európai Bírósága nem büntetőbíróságként járt el, nem Korbély büntetőjogi felelősségéről, vagy bűnösségéről döntött, hanem azt vizsgálta, hogy a magyar állam megsértette-e az Emberi Jogok Európai Egyezményét. A strasbourgi ítélet nem Korbély János történelmi felelősségének általános megítéléséről szólt, hanem arról, hogy a magyar bírósági minősítés az elkövetés idején alkalmazandó nemzetközi jog alapján kellően előrelátható volt-e.”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Ezért vonult el Tatára a Fidesz, miközben zajlott a köztársasági elnök megválasztása – videó

rétvári bence

fidesz

tata

köztársaságielnök-választás

bóka jános

baka andrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Baka András államfő beszélt a parlamentben megválasztása után

Baka András államfő beszélt a parlamentben megválasztása után

„Pártpolitikai semlegesség, de semmiképp sem értéksemlegesség” – mondta szerepéről a megválasztott köztársasági elnök, a korábbi Legfelsőbb Bíróság exelnöke a parlamentben, miután a képviselők első körben, kétharmados többséggel mondtak igent rá. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson.
 

Itt megnézheti az új köztársasági elnök parlamenti beszédét – videó

Baka András portréja

Megválasztották – Baka András a következő köztársasági elnök

Göncz Árpádtól Mádl Ferencen át Baka Andrásig: a rendszerváltás utáni magyar államfők – kronológia

Ezért vonult el Tatára a Fidesz, miközben zajlott a köztársasági elnök megválasztása – videó

Forsthoffer Ágnes megszólalt az államfőválasztásról, és jövendő terveiről is beszélt

Horn Gábor az államfőválasztásról: a Tisza él a Fidesz által megteremtett eszközökkel

VIDEÓ
Elapadó folyók, aszályos földek: honnan lesz újra vizünk? Bíró Tibor, Inforádió, Aréna
PAKS: mi a leállítás és az újraindítás kockázata? Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Parlamenti ketrecharc és az új ellenállási stratégia. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.12. szerda, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: megszavazták az új köztársasági elnököt, Mészáros Lőrinc cégét kizárták az uniós pénzekből

Tisza-kormány: megszavazták az új köztársasági elnököt, Mészáros Lőrinc cégét kizárták az uniós pénzekből

Kedden új köztársasági elnököt választott az Országgyűlés a kétnapos rendkívüli ülés zárásaként: Baka András, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke most már hivatalosan is államfő. A délelőtt a zárószavazásokkal telt: a Ház elfogadta többek között az egészségügyi adatkezelési csomagot, a köznevelési törvénymódosítást, a közpénzügyi reformokhoz kapcsolódó államháztartási szabályokat, a 2026-os költségvetés módosítását és a rendészeti feladatellátás átalakítását. Ezt követően indult a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló javaslat rendkívüli eljárásrendben zajló vitája. Közben két nagy uniós forrásokat érintő hír is érkezett: az MFB átláthatósági okokból kizárta az OPUS TITÁSZ-t az uniós hálózatfejlesztési pályázatokból, csütörtökön pedig az Alkotmánybíróság tárgyalja a Fidesz–KDNP indítványát, amely a forrásokhoz való hozzáférést biztosító reformcsomag kulcstörvényét támadja. Percről percre tudósítunk a keddi fejleményekről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jóval kisebb minimálbér-emelés jöhet a tervezettnél: rengeteg magyar fizetése múlhat rajta

Jóval kisebb minimálbér-emelés jöhet a tervezettnél: rengeteg magyar fizetése múlhat rajta

A korábban tervezett 14 százaléknál jóval kisebb, akár 10 százalék alatti minimálbér-emelés jöhet 2027-ben.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump hid in catering truck in secret plane swap over Iran threat, reports say

Trump hid in catering truck in secret plane swap over Iran threat, reports say

The US president was reportedly part of a ruse where reporters were falsely told he was with them on Air Force One leaving a Nato summit in Turkey.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 11. 19:34
Több tízezer magyarnak üzent a Belügyminisztérium
2026. augusztus 11. 19:22
Fogyást ígérő étrend-kiegészítő került a hatóság célkeresztjébe
×
×