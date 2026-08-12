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Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov

Putyin teljesítette Trump egy humanitárius kérését, jöhet a sajtburger

Infostart / MTI

Humanitárius alapon, nem pedig fogolycsere keretében engedték szabadon az orosz hatóságok az amerikai Robert Gilmant – közölte Donald Trump amerikai elnök kedden.

Az elnök internetes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott megbeszélését követően engedték el a 2022-ben letartóztatott, majd 10 év börtönre ítélt korábbi katonát, akik hetek óta rossz egészségi állapotban volt.

Donald Trump beszámolt arról, hogy beszélt az elengedett amerikaival, és a korábbi információkat pontosítva bejelentette, hogy a Robert Gilmant szállító amerikai kormányzati repülőgép az Andrews légitámaszponton landol washingtoni idő szerint a kedd késő esti órákban. Megerősítette, hogy Robert Gilman édesanyja is az Egyesült Államok felé tartó repülőgépen van.

Az elnök szavai szerint Robert Gilman egyetlen kérést fogalmazott meg, mégpedig azt, hogy

amikor megérkezik, egy „hatalmas cheeseburgerrel várják”.

Donald Trump bejegyzésében köszönetet mondott

  • Steve Witkoff békemissziókért felelős elnöki megbízott,
  • Steve Boehler túszügyekért felelős elnöki megbízott,
  • Gorka Sebestyén, a Fehér Ház terrorizmusellenes ügyekért felelős igazgatója, valamint
  • Jared Kushner béketárgyalásokért felelős diplomata közreműködéséért.

A korábbi bejelentések szerint a Fehér Ház arra hivatkozva szorgalmazta a 32 éves tanár elengedését, hogy egészségügyi kezelést kaphasson az Egyesült Államokban, amit egy texasi katonai kórházban biztosítanak számára.

Előzetesen Eric Lebson, a férfi családját képviselő Global Reach jogvédő csoport stratégiai igazgatója elmondta, hogy a volt tengerészgyalogost június végén szállították át a börtönkórházból egy közkórház pszichiátriai részlegére katatóniához hasonló állapotban, amelyet „disszociatív kábultságként" jellemeztek. A jogvédő szervezet illetékese szerint Gilman a börtönben elszenvedett bántalmazások nyomán került veszélyes egészségi állapotba, és arról is beszámolt, hogy a kórházban az ágyhoz bilincselve tartották, és mesterségesen táplálták.

Az orosz kórházi jelentés a páciens állapotát „életveszélyesnek" minősítette.

Robert Gilman édesanyja, Nina Gilman az elmúlt időszakot Oroszországban töltötte, ahol próbálta elérni, hogy meglátogathassa a fiát.

Lexie Hudson, Robert Gilman húga úgy nyilatkozott: testvére annak köszönheti életét, hogy Donald Trump elnök lépéseket tett, valamint köszönetet mondott az ügyben szintén közbenjáró Ed Markey demokrata szenátornak is.

A 32 éves korábbi tengerészgyalogost hatóság elleni erőszak miatt ítélte börtönre az orosz bíróság, majd az ítéletet a közelmúltban 10 évre hosszabbítottak, miután állítólag rátámadt egy börtönőrre. Bebörtönzését az Egyesült Államok hivatalosan jogtalannak tartotta.

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