Medúzák bénítottak meg egy francia atomerőművet

A tájékoztatás szerint az összesen hatból egy további reaktor karbantartás miatt van üzemen kívül van, így csak egy reaktor működik teljes kapacitással.

Az EDF arról biztosított mindenkit, hogy a rendkívüli helyzet nincs hatással az atomerőmű biztonságos működésére, a személyzetre, illetve a környezetre sem. A vállalat ugyanakkor nem közölte, hogy a medúzák honnan özönlötték el az erőművet hétfőn, zavarva a működését. Gravelines-ban már tavaly is gondok voltak medúzákkal, a csalánozókat akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben észlelték. Az atomerőmű így csak napokkal később tudott ismét rendesen működni.

A gravelines-i egyike a mintegy húsz franciaországi atomerőműnek, s az észak-franciaországi partvidéken fekszik félúton Calais és Dunkerque között.