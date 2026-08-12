Szomorú rekord született a fővárosban

2026. augusztus 11-én Budapesten a hajnal sem hozott enyhülést a hőségben: Budapest János-hegyen mindössze 25 fokig süllyedt a hőmérséklet a leghűvösebb percekben – írja a HungaroMet.

A meteorológiai portál azt írja, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi legmagasabb minimum-hőmérséklet rekordja. Ezen a napon korábban 2017-ben mértek 24,2 fokot Lágymányoson.

A forróság később, a nap folyamán is fokozódott. Délutánra beállt a korábbi fővárosi legmagasabb maximum-hőmérséklet rekord. A HungaroMet Újpesten 37,9 Celsius-fokot mért, pont annyit, mint 1921-ben ezen a napon Budapest Gellérthegy és Budapest Országút állomásokon.

A HungaroMet álta 2026. augusztus 11-én mért hajnali hőmérsékleti minimumok a fővárosban. Forrás: HungaroMet

A portál hozzáteszi: a szélsőségek válogatása és ellenőrzése a mérések kezdete óta tart, ennek ellenére előfordulhat, hogy a bemutatottnál szélsőségesebb értékek is bekövetkeztek, vagy esetleg hibás érték maradt az adatok között, különösen a XX. század első felében, amely időszakról túlnyomó részben csak kéziratos formában vannak adataink.