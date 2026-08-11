A Liverpool vett egy középhátvédet, de csak barátságos mérkőzésen játszathatja

A Liverpoolnál a teljes előző szezonban is gondot jelentett a védelem teljesítménye, s a helyzet nem sokat javult, a csapat az első négy felkészülési mérkőzéséből kettőt megnyert, kettőt pedig elveszített. Mivel Iraola csapatának kevés a középső védője, a fiatal osztrák hátvéd sok játéklehetőséget kapott.

Joe Gomez a Liverpool első felkészülési mérkőzésén sérült meg, a 60 millió fontért igazolt Jeremy Jacquet makacs térdprobléma miatt hiányzik, Giovanni Leoni pedig súlyos térdsérüléséből lábadozik – a 198 centi magas Ndukwe pedig élt a lehetőséggel, megmutatta tehetségét. Vasárnap az Anfielden, a Monaco ellen a kezdőcsapatban kapott helyet Virgil van Dijk oldalán.

A francia válogatott Ibrahima Konaté távozása után egyelőre kérdéses, ki lesz Van Dijk társa a védelem közepén a Newcastle ellen, a Premier League első fordulójában. Ám Ndukwe biztosan nem.

A BBC nyilvánosságra hozta, hogy a fiatal védő a brexit utáni szabályozások értelmében 2026-ban nem léphet pályára tétmérkőzésen a Liverpool színeiben, mivel nem érte el az egyesült királyságbeli munkavállalási engedélyhez szükséges pontszámot – így kizárólag barátságos mérkőzéseken szerepelhet.

A Brexit óta – és mivel az Egyesült Királyság már nem tagja az Európai Uniónak – bonyolultabb a munkavállalás engedélyezése az EU-s állampolgároknak is.

Az osztrák utánpótlás-válogatott Ndukwe jelenleg nem rendelkezik elegendő ponttal ahhoz, hogy megszerezze a munkavállalási vízumhoz szükséges, illetékes szerv általi jóváhagyást (GBE). A „léc átvitelének” létezik egy másik módja is: az úgynevezett „Elite Significant Contribution” (ESC) kvóta igénybevétele, amelyet olyan külföldi játékosok számára ítélnek oda, akik nem felelnek meg a szokásos GBE-követelményeknek.

A Premier League és a Championship klubjai legfeljebb négy ESC-helyet használhatnak fel, a kvóta mértéke attól függ, hogy az előző szezonban mekkora arányban kaptak játékidőt a klubnál az angol válogatottságra jogosult játékosok (EQP).

A klubok azonban nem automatikusan jogosultak mind a négy helyre.

A mérvadó küszöbérték a játékidő 35 százaléka: ennek elérése esetén a klub négy ESC-játékost foglalkoztathat, az arány csökkenésével viszont a rendelkezésre álló ESC-helyek száma is mérséklődik.

A Liverpool előző szezonbeli mutatói miatt a klub mindössze egyetlen ESC-helyet kapott, amelyet már be is töltött a 18 éves szenegáli játékos, Mor Talla Ndiaye.

A múlt idényben Freddie Woodman, Gomez, Rhys Williams, Curtis Jones, Trey Nyoni és Rio Ngumoha voltak a Liverpool keretének angol játékosai; ők összesen 83 alkalommal léptek pályára a Premier League-ben. Mindez azt követően történt, hogy a Liverpool elveszítette olyan játékosait, mint Trent Alexander-Arnold, Jarell Quansah és Tyler Morton, Harvey Elliottot pedig kölcsönadta.

Ndukwe az Austria Wien akadémiáján nevelkedett, majd a klub tartalékcsapatában szerzett magának hírnevet; többször is bekerült a felnőttkeretbe, és egy alkalommal pályára is lépett az „egyben“.

Miután lenyűgöző teljesítményt nyújtott az osztrák válogatottal a tavaly novemberi U17-es világbajnokságon, a Liverpool leigazolta. A „Vörösök” már januárban elvi megállapodásra jutottak, ám a 2,6 millió fontos átigazolás csak ezen a nyáron, Ndukwe 18. születésnapját követően vált hivatalossá.

A Ndukwe további sorsáról szóló döntés várhatóan a következő két hétben megszületik. Ndukwe ügynöke, Georg Lederer júliusban a Sky Sports Austriának nyilatkozva elmondta: „Most olyan kölcsönvevő klubot keresünk, ahol Ifeanyi nagyon magas szinten szerezhet játéklehetőséget és tapasztalatot.”

Ahhoz, hogy automatikusan vízumot kaphasson, Ndukwénak a kölcsönidőszaka alatt különböző kategóriákban összesen 15 pontot kell gyűjtenie.

Egyszerűen fogalmazva: minél erősebb bajnokságban játszik Ndukwe, annál több pontot szerezhet a munkavállalási engedélyhez.

A hírek szerint egy megfelelő klubváltással akár már januárra összegyűjtheti a szükséges pontszámot.

Ez azt jelenti, hogy Ndukwe – amennyiben visszahívják – akár még ebben a szezonban, de 2027-ben pályára léphetne a Liverpool színeiben, ez azonban hátrányt jelenthet azon klub számára, amely kölcsönvenné őt.