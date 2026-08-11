Kós Hubert Európa-csúcsot úszott, aztán rosszul lett

A szám olimpiai bajnoka a délelőtti előfutamban erősen tartalékolt, így csak harmadik idővel (1:55.37 perc) várta a középdöntőt.

Kedden az esti programban viszont elképesztő erődemonstrációt tartott. Már a rajtja is tökéletesre sikerült (0.55 másodperces reakcióidő), és az első kidelfinezéstől kezdve növelte előnyét. A táv háromnegyedénél még egy másodperccel „verte” az amerikai Aaron Peirsol cápadresszes, 2009 óta fennálló világrekordját (1:51.92 p), amitől végül mindössze 38 századdal maradt el.

Kós 1:52.30 perce minden idők második legjobb úszása volt ebben a számban, a japán Rioszuke Irie 2009-ben ugyancsak a római vb-n cápadresszben 1:52.51-et ért el, ezt múlta felül most a magyar klasszis.

A 23 éves Kós – aki a legendás Michael Phelps edzőjével, az amerikai Bob Bowman irányításával készül a Texas egyetemen – a futam után rosszul lett, és nem tudott a sajtó rendelkezésére állni.

A szám másik magyarja, Rácz Zsombor az előfutamból éppen elcsípte a 16. helyet, a célja az volt, hogy karrierje során először 1:57 perc alá kerüljön. A szám 2025-ös junior Európa-bajnokának ez végül nem sikerült, egy tizedet rontva délelőtti idején 1:58.31-gyel az első futamban nyolcadik, összesítésben 16. lett.