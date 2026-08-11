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LAS VEGAS, NEVADA - AUGUST 04: Duane Davis appears in Clark County District Court during a calendar call and motion hearing for his upcoming trial at the Regional Justice Center on August 04, 2026 in Las Vegas, Nevada. Davis was indicted on a murder charge in connection with the killing of rapper Tupac Shakur in 1996. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)
Nyitókép: Ethan Miller/Getty Images

Bandaleszámolás? 30 év után derülhet ki, ki ölte meg Tupac Shakurt

Infostart / MTI

Megkezdődött a bírósági tárgyalás Tupac Shakur rapénekes három évtizeddel ezelőtti meggyilkolásának ügyében hétfőn Nevada államban.

A vádlott Duane Davis egykori bandavezér, aki a vád szerint utasítást adott az előadó meggyilkolására Las Vegas belvárosi sétányán 1996-ban.

A kaszinóváros bíróságán a tárgyalás az esküdtek kiválasztásának több napos folyamatával kezdődött meg.

Tupac Shakurt 1996-ban az autójában lőtték le, a halálos lövést egy másik járműből adták le. A nyomozás 2019-ig nem hozott eredményt, de újraindult, miután Duane Davis társszerzőként jegyzett visszaemlékezésében részletesen leírta az erőszakos cselekményt. A férfit 2023-ban tartóztatták le a gyilkossággal összefüggésben.

Az ügyészek nem állítják, hogy Davis sütötte el a gyilkos fegyvert, de a vád szerint ő adott utasítást a lövések leadására.

Duane Davis korábban ártatlannak mondta magát a gyilkosságban, aminek motivációja a vád szerint „bűnszervezet népszerűsítése céljainak szolgálatában”.

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Kezdőlap    Külföld    Bandaleszámolás? 30 év után derülhet ki, ki ölte meg Tupac Shakurt

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