ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.26
usd:
316.61
bux:
149903.82
2026. augusztus 11. kedd Tiborc, Zsuzsanna
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fiatal nő egy okostelefonon a közösségi médiát böngészi.
Nyitókép: Getty Images/Urupong

Kaminsky Fanni, Orbán Viktor sajtótanácsadója: „büszkeség a meghurcoltak közt az elsők között lenni”

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Félrevezetőnek nevezte a Tisza-kormány Triton Communications Kft.-vel kapcsolatban megfogalmazott állításait Kaminski Fanny, a cég tulajdonosa, Orbán Viktor volt miniszterelnök sajtótanácsadója, aki erről kedden írt közösségi oldalán.

Kaminski Fanny Facebook-bejegyzésében arra reagált, hogy a Miniszterelnökség hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött, összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A Miniszterelnökség szerint a közbeszerzési eljárás mellőzésével, a piaci ár többszöröséért szerződhettek Kaminski Fanny cégével, a Triton Communications Kft.-vel.

Kaminski Fanny azt írta: a Triton Communications a szerződés keretében vállalt valamennyi feladatát elvégezte, az elvégzett munkával tételesen el tud számolni.

Jelezte: a cég szerződésben vállalt feladatai nem csupán fényképek és videók készítéséből álltak, a társaság fejlesztette és üzemeltette a miniszterelnök hivatalos weboldalát, emellett grafikai és egyéb kommunikációs szolgáltatásokat is nyújtott. Hozzátette: a szerződés teljesítésének egyik alapvető feltétele a napi 24 órás rendelkezésre állás volt, ami nem alkalmi munkavégzést, hanem folyamatos készenlétet és szükség esetén azonnali reagálást jelentett.

Arra is kitért, hogy a szerződés összege a négy év során valóban emelkedett, állítása szerint azonban az emelés az infláció mértékét követte, vagyis nem a szolgáltatások indokolatlan drágulásáról, hanem a „költségek értékállóságának biztosításáról” volt szó.

Kaminski Fanny szerint az is félrevezető, ha kizárólag azt emelik ki, hogy a Triton Communications közvetlenül öt embert foglalkoztatott, mivel a szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozókkal együtt több mint harminc ember munkájáról volt szó.

Közölte:

elfogadja, hogy az új kormány felülvizsgálja elődje szerződéseit, azt azonban nem tartja elfogadhatónak, hogy ennek során egy „tisztességesen működő magyar vállalkozást kiragadott számokkal, elhallgatott tényekkel és félrevezető sugalmazásokkal próbáljanak gyanúba keverni.”

„Büszkeség a meghurcoltak közt az elsők között lenni. Köszi, Bálint!” – fogalmazott bejegyzése végén Kaminski Fanny, utalva Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterre.

A Miniszterelnökség keddi közleményében azt írta: az előző kormányzati rendszer Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodája 2022-ben kötött keretszerződést a Triton Communications nevű céggel Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseiről. Indulásként havi több mint 63 millió forintos megbízási díjban állapodtak meg, majd a szerződést négyszer hosszabbították meg, és minden alkalommal emelték a megbízási díjat, legutóbb havi több mint 86 millióra. A minisztérium a teljesítésigazolásokra hivatkozva arról írt: a piaci ár többszöröséért szerződhettek Kaminski Fanny cégével.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Kaminsky Fanni, Orbán Viktor sajtótanácsadója: „büszkeség a meghurcoltak közt az elsők között lenni”

orbán viktor

triton

kaminski fanny

ruff bálint

tisza-kormány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Baka András államfő beszélt a parlamentben megválasztása után

Baka András államfő beszélt a parlamentben megválasztása után

„Pártpolitikai semlegesség, de semmiképp sem értéksemlegesség” – mondta szerepéről a megválasztott köztársasági elnök, a korábbi Legfelsőbb Bíróság exelnöke a parlamentben, miután a képviselők első körben, kétharmados többséggel mondtak igent rá. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson.
 

Itt megnézheti az új köztársasági elnök parlamenti beszédét – videó

Baka András portréja

Megválasztották – Baka András a következő köztársasági elnök

Göncz Árpádtól Mádl Ferencen át Baka Andrásig: a rendszerváltás utáni magyar államfők – kronológia

Ezért vonult el Tatára a Fidesz, miközben zajlott a köztársasági elnök megválasztása – videó

Forsthoffer Ágnes megszólalt az államfőválasztásról, és jövendő terveiről is beszélt

Horn Gábor az államfőválasztásról: a Tisza él a Fidesz által megteremtett eszközökkel

VIDEÓ
Elapadó folyók, aszályos földek: honnan lesz újra vizünk? Bíró Tibor, Inforádió, Aréna
PAKS: mi a leállítás és az újraindítás kockázata? Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Parlamenti ketrecharc és az új ellenállási stratégia. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.12. szerda, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: megszavazták az új köztársasági elnököt, Mészáros Lőrinc cégét kizárták az uniós pénzekből

Tisza-kormány: megszavazták az új köztársasági elnököt, Mészáros Lőrinc cégét kizárták az uniós pénzekből

Kedden új köztársasági elnököt választott az Országgyűlés a kétnapos rendkívüli ülés zárásaként: Baka András, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke most már hivatalosan is államfő. A délelőtt a zárószavazásokkal telt: a Ház elfogadta többek között az egészségügyi adatkezelési csomagot, a köznevelési törvénymódosítást, a közpénzügyi reformokhoz kapcsolódó államháztartási szabályokat, a 2026-os költségvetés módosítását és a rendészeti feladatellátás átalakítását. Ezt követően indult a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló javaslat rendkívüli eljárásrendben zajló vitája. Közben két nagy uniós forrásokat érintő hír is érkezett: az MFB átláthatósági okokból kizárta az OPUS TITÁSZ-t az uniós hálózatfejlesztési pályázatokból, csütörtökön pedig az Alkotmánybíróság tárgyalja a Fidesz–KDNP indítványát, amely a forrásokhoz való hozzáférést biztosító reformcsomag kulcstörvényét támadja. Percről percre tudósítunk a keddi fejleményekről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Négyszázmilliárdos gigavásárlás előtt áll a MOL: sok mindent átír ez a tranzakció - minden magyar részvényest érint a lépés

Négyszázmilliárdos gigavásárlás előtt áll a MOL: sok mindent átír ez a tranzakció - minden magyar részvényest érint a lépés

A MOL 2026 második negyedévében jelentős eredményjavulást ért el a magas olaj- és gázáraknak, valamint a kedvező finomítói marzsoknak köszönhetően.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump hid in catering truck in secret plane swap over Iran threat, reports say

Trump hid in catering truck in secret plane swap over Iran threat, reports say

The US president was reportedly part of a ruse where reporters were falsely told he was with them on Air Force One leaving a Nato summit in Turkey.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 11. 19:34
Több tízezer magyarnak üzent a Belügyminisztérium
2026. augusztus 11. 19:22
Fogyást ígérő étrend-kiegészítő került a hatóság célkeresztjébe
×
×