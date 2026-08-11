Kaminsky Fanni, Orbán Viktor sajtótanácsadója: „büszkeség a meghurcoltak közt az elsők között lenni”

Kaminski Fanny Facebook-bejegyzésében arra reagált, hogy a Miniszterelnökség hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött, összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A Miniszterelnökség szerint a közbeszerzési eljárás mellőzésével, a piaci ár többszöröséért szerződhettek Kaminski Fanny cégével, a Triton Communications Kft.-vel.

Kaminski Fanny azt írta: a Triton Communications a szerződés keretében vállalt valamennyi feladatát elvégezte, az elvégzett munkával tételesen el tud számolni.

Jelezte: a cég szerződésben vállalt feladatai nem csupán fényképek és videók készítéséből álltak, a társaság fejlesztette és üzemeltette a miniszterelnök hivatalos weboldalát, emellett grafikai és egyéb kommunikációs szolgáltatásokat is nyújtott. Hozzátette: a szerződés teljesítésének egyik alapvető feltétele a napi 24 órás rendelkezésre állás volt, ami nem alkalmi munkavégzést, hanem folyamatos készenlétet és szükség esetén azonnali reagálást jelentett.

Arra is kitért, hogy a szerződés összege a négy év során valóban emelkedett, állítása szerint azonban az emelés az infláció mértékét követte, vagyis nem a szolgáltatások indokolatlan drágulásáról, hanem a „költségek értékállóságának biztosításáról” volt szó.

Kaminski Fanny szerint az is félrevezető, ha kizárólag azt emelik ki, hogy a Triton Communications közvetlenül öt embert foglalkoztatott, mivel a szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozókkal együtt több mint harminc ember munkájáról volt szó.

Közölte:

elfogadja, hogy az új kormány felülvizsgálja elődje szerződéseit, azt azonban nem tartja elfogadhatónak, hogy ennek során egy „tisztességesen működő magyar vállalkozást kiragadott számokkal, elhallgatott tényekkel és félrevezető sugalmazásokkal próbáljanak gyanúba keverni.”

„Büszkeség a meghurcoltak közt az elsők között lenni. Köszi, Bálint!” – fogalmazott bejegyzése végén Kaminski Fanny, utalva Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterre.

A Miniszterelnökség keddi közleményében azt írta: az előző kormányzati rendszer Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodája 2022-ben kötött keretszerződést a Triton Communications nevű céggel Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseiről. Indulásként havi több mint 63 millió forintos megbízási díjban állapodtak meg, majd a szerződést négyszer hosszabbították meg, és minden alkalommal emelték a megbízási díjat, legutóbb havi több mint 86 millióra. A minisztérium a teljesítésigazolásokra hivatkozva arról írt: a piaci ár többszöröséért szerződhettek Kaminski Fanny cégével.