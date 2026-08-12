A bedugva hagyott töltő is fogyaszt, itt vannak a számok

Sokakat érdekel a kérdés, hogy mennyit fogyaszt egy mobil vagy bármilyen más okoseszköz töltőadaptere, ha már nem töltünk róla, csak bennehagyjuk a konnektorban. Ez az úgynevezett „készenléti fogyasztás”.

A hvg.hu összefoglalója szerint ez a készenléti fogyasztás elenyésző mértékű: körülbelül 0,1 és 0,5 watt közötti, ami forintban szinte kiszámolhatatlanul kevés. Ha állandóan, a nap 24 órájában így mennek a töltők, az már látszana a villanyszámlán, de ez is szinte elhanyagolható mértékben. Az Engadget azt írja: más elektromos eszközöknek is van készenléti fogyasztása – mint a tévének, ami folyamatosan várja, hogy bekapcsoljuk, de ez a helyzet egy alvó számítógéppel is.

A kapcsolós hosszabbítók, elosztók, vagy az okos dugaljak is fogyasztanak energiát – a hosszabbítók többségének világít a kapcsolója, míg az okos aljzatok ahhoz igényelnek áramot, hogy fenn tudják tartani a wifi/bluetooth-kapcsolatot, várva a felhasználói utasításokat. A legbiztosabb megoldás tehát még mindig az, ha kihúzza a konnektorból az adaptert, ha kímélni akarja nem is az áramszámláját, de a töltőt...