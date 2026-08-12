ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.23
usd:
316.63
bux:
0
2026. augusztus 12. szerda Klára
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Autók műszaki vizsgáztatása
Nyitókép: pexels.com

Csaknem duplájára nőtt a műszakin megbukott autók száma, különösen ezekkel van baj

Infostart

Egyre több rossz műszaki állapotú autó lehet a magyar utakon. Míg 2016-ban 4278 személyautó vizsgája végződött eredménytelenül, 2025-ben már 7311, ami közel 71 százalékos emelkedés.

A Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok Szakmai Testületének elnöke a vezess.hu portálnak arról beszélt, hogy időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek állapotuk miatt már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre és csak trélerrel szabadna őket szállítani.

Temesvári Ferencncné a lapnak elmondta: az általa üzemeltetett vizsgaállomáson arra is akadt már példa, hogy alá szerettek volna íratni egy papírt az ijesztő ronccsal műszakira érkező autóssal, mert akkora felelőtlenségnek tűnt a jármű közúti használata.

„Zokon vette, nem írta alá, aztán tovább állt” – mondta a testület vezetője.

Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása.

Tíz éve 142 002 darab használt személyautó érkezett az országba a Datahouse szerint, ezzel szemben tavaly 122 607. Vagyis most kevesebb, ezzel szemben a bukások száma az ötszörösére nőtt az ő honosításuknál és vizsgáztatásuknál.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Csaknem duplájára nőtt a műszakin megbukott autók száma, különösen ezekkel van baj

autó

állapotfelmérés

műszaki vizsga

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mérföldkő Baka András megválasztása? Lakatos Júlia, Inforádió, Aréna
Elapadó folyók, aszályos földek: honnan lesz újra vizünk? Bíró Tibor, Inforádió, Aréna
PAKS: mi a leállítás és az újraindítás kockázata? Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.12. szerda, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Két irányból kaphat pofont a forint, feszülten figyelik a piacok a tengerentúli fejleményeket

Két irányból kaphat pofont a forint, feszülten figyelik a piacok a tengerentúli fejleményeket

Szerdán az amerikai inflációs adat lehet a devizapiacok legfontosabb mozgatórugója, miközben a közel-keleti feszültségek és az ismét emelkedő olajár továbbra is jelentős bizonytalanságot okoznak. A dollár az ázsiai kereskedésben enyhén erősödött, a befektetők azonban egyelőre kivárnak a délután érkező amerikai fogyasztóiár-adat előtt. A forint a keddi gyengülés után az euróval szemben 365 környékéről várja a nap legfontosabb impulzusait.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vízminőség-vizsgálatot rendeltek el a Dunán: barnás színű anyag keveredik a vízzel

Vízminőség-vizsgálatot rendeltek el a Dunán: barnás színű anyag keveredik a vízzel

Almásfüzitő térségében, a lefedett vörösiszap-tározó alatti Duna-szakaszon rendeltek el vizsgálatot.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump confirms he switched planes after Nato summit because of possible threat

Trump confirms he switched planes after Nato summit because of possible threat

Journalists and White House staff who were on board the jet were unaware the president had left.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 12. 07:39
Szerdai napfogyatkozás: Szabó Norton csillagász figyelmeztet, és elmondja, hol mennyire látni
2026. augusztus 12. 07:26
Változik egy budapesti trolijárat útvonala, eléri a 3-as metrót
×
×