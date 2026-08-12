Csaknem duplájára nőtt a műszakin megbukott autók száma, különösen ezekkel van baj

A Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok Szakmai Testületének elnöke a vezess.hu portálnak arról beszélt, hogy időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek állapotuk miatt már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre és csak trélerrel szabadna őket szállítani.

Temesvári Ferencncné a lapnak elmondta: az általa üzemeltetett vizsgaállomáson arra is akadt már példa, hogy alá szerettek volna íratni egy papírt az ijesztő ronccsal műszakira érkező autóssal, mert akkora felelőtlenségnek tűnt a jármű közúti használata.

„Zokon vette, nem írta alá, aztán tovább állt” – mondta a testület vezetője.

Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása.

Tíz éve 142 002 darab használt személyautó érkezett az országba a Datahouse szerint, ezzel szemben tavaly 122 607. Vagyis most kevesebb, ezzel szemben a bukások száma az ötszörösére nőtt az ő honosításuknál és vizsgáztatásuknál.