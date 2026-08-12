Változik egy budapesti trolijárat útvonala, eléri a 3-as metrót

Meghosszabbított útvonalon, a Dózsa György út metróállomásig jár a 81-es troli várhatóan augusztus végétől – írta meg Rózsa András zuglói polgármester a Facebookon, miután lezártult a Budapesti Közlekedési Központ társadalmi egyeztetése.

A beérkezett visszajelzések alapján a lakosság többsége támogatja a fejlesztést. Ennek köszönhetően a 81-es trolibusz hamarosan már nemcsak az Örs vezér tere és a Mexikói út között közlekedik, hanem az Erzsébet királyné útján és az Állatkerti körúton keresztül egészen a Váci úti irodanegyedig, a Dózsa György út M-ig jár majd.

A BKK térképre is vitte az útvonalat:

Mindez jelent

közvetlen, átszállásmentes kapcsolatot Angyalfölddel és az M3-as metróval, és

közvetlen közösségi közlekedési elérést a Mexikói út felől a BVSC uszodához.

A meghosszabbított útvonalú 81-es trolibusz (alacsonypadlós, klímás járművekkel) a hét valamennyi napján változatlan üzemidőben, körülbelül 5 órától éjfélig közlekedne: