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81-es trolibusz Budapesten
Nyitókép: BKK

Változik egy budapesti trolijárat útvonala, eléri a 3-as metrót

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Ismét változik a 81-es troli útvonala.

Meghosszabbított útvonalon, a Dózsa György út metróállomásig jár a 81-es troli várhatóan augusztus végétől – írta meg Rózsa András zuglói polgármester a Facebookon, miután lezártult a Budapesti Közlekedési Központ társadalmi egyeztetése.

A beérkezett visszajelzések alapján a lakosság többsége támogatja a fejlesztést. Ennek köszönhetően a 81-es trolibusz hamarosan már nemcsak az Örs vezér tere és a Mexikói út között közlekedik, hanem az Erzsébet királyné útján és az Állatkerti körúton keresztül egészen a Váci úti irodanegyedig, a Dózsa György út M-ig jár majd.

A BKK térképre is vitte az útvonalat:

Mindez jelent

  • közvetlen, átszállásmentes kapcsolatot Angyalfölddel és az M3-as metróval, és
  • közvetlen közösségi közlekedési elérést a Mexikói út felől a BVSC uszodához.

A meghosszabbított útvonalú 81-es trolibusz (alacsonypadlós, klímás járművekkel) a hét valamennyi napján változatlan üzemidőben, körülbelül 5 órától éjfélig közlekedne:

  • hétköznapokon a reggeli időszakban 12 percenként,
  • napközben 20 percenként,
  • a délutáni időszakban és késő este 15 percenként,
  • hétvégén 20 percenként.
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