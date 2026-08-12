ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.01
usd:
315.34
bux:
149573.17
2026. augusztus 12. szerda Klára
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ifjú polgárõrök eskütétele az Országos Polgárõr Szövetség és a Lakitelek Népfõiskola szervezésében megrendezett XXVIII. országos polgárõr napon Lakiteleken a Hungarikum Ligetben 2023. július 8-án.
Nyitókép: Bús Csaba

Vidékről érkezik erősítés Budapest utcáira

Infostart / InfoRádió

Egy nap Budapest közbiztonságáért elnevezéssel indított akciót az Országos Polgárőr Szövetség. Minderre azért volt szükség, mert Budapest több pontján romlott a közbiztonsági helyzet.

A közelmúltban több kerületi polgármester a leromlott közbiztonság miatt a budapesti rendőrfőkapitányhoz és a belügyminiszterhez fordult. Igazodva a belügyminiszter által a rendőrség számára elrendelt 30 napos fokozott szolgálathoz, a rendészeti államtitkár felkérte a polgárőröket, hogy segítsenek be a rendőröknek – mondta az InfoRádióban az Országos Polgárőr Szövetség sajtófőnöke.

Bakonyi Ágnes hangsúlyozta, hogy ennek keretében

kijelöltek hét vármegyét, amelyek közel vannak Budapesthez, ide várják úgynevezett vendégpolgárőr szolgálatra a vidéki kollégákat.

A sajtófőnök elmondása szerint ez több szempontból is hasznos. Egyrészt látványosan tudnak megjelenni Budapest utcáin, sokkal jobban tudják segíteni a rendőrség munkáját jelzésadásokkal, akár felderítési munkával, és nem utolsó sorban ők maguk is megtapasztalhatják, hogy mennyire más a fővárosban szolgálatot ellátni, mint mondjuk vidéken egy kisvárosban vagy egy faluban.

Bakonyi Ágnes elmondta azt is, hogy a Fővárosi Hétvégi Vendégszolgálatra két lépcsőben, augusztus 7– 20, valamint augusztus 21. és szeptember 20. között várják elsősorban a Budapesthez közeli megyékből a polgárőröket, de a program nyitott az ország bármely egyesületéből lehet jelentkezni.

Bakonyi Ágnes szerint

szívesen jönnek a vidéki kollégák, és a rendőrség is szívesen veszi, hogy ők is többen vannak kint az utcán.

A polgárőrség célja az, hogy a Budapesten élőknek és a Budapestre látogatóknak is növeljék a szubjektív biztonságérzetét.

„Tudom, hogy sokan mondják, hogy a polgárőröknek nincs intézkedési jogköre. Ez valóban így van, de bűnmegelőzési szempontból mindenképpen jó, hogy már a jelenlétünkkel visszatartó erőt adhatunk. Sőt arra is, hogy jelzésadással, vagy felderítéssel éljünk a rendőrség felé” – fogalmazott Bakonyi Ágnes.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Vidékről érkezik erősítés Budapest utcáira

akció

közbiztonság

polgárőrség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Felpörög a metróhosszabbítás – itt vannak a feladatok, ingatlanokat is meg kell vennie a fővárosnak

Felpörög a metróhosszabbítás – itt vannak a feladatok, ingatlanokat is meg kell vennie a fővárosnak
A 3-as metró harminchat évvel ezelőtt érte el Újpest-Központot, ám a tervek ellenére sosem folytatták. A BKK előkészítette a 3-as metró káposztásmegyeri meghosszabbításának engedélyezési terveit, és a kormány által júliusban meghirdetett Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv tartalmazza a metróvonal meghosszabbítását, első szakaszként Rákospalota-Újpestig. Sok feladat van, a határidő rövid, és a két új megállóval nem jönnek majd új szerelvények.
Több napos fesztivállá változik augusztus huszadika, 18 helyett 4 milliárd forintból – kormányzati bejelentés

Több napos fesztivállá változik augusztus huszadika, 18 helyett 4 milliárd forintból – kormányzati bejelentés

Hat hét alatt összerakta a Centrum Production az augusztus 20-ai ünnepségsorozat művészeti koncepcióját, ahol mindenki ízlésének próbálnak megfelelni, augusztus 19-től egészen 23-ig. A drón-, fény- és tűzijátékshow-ban kicsúcsosodó események idén a budai rakpartról lesznek a legjobban láthatók, és az ünnepségsorozat az eddigi 18 helyett 4 milliárd forintból kijönnek. Lesz olcsó ásványvíz és sör is.
VIDEÓ
Mérföldkő Baka András megválasztása? Lakatos Júlia, Inforádió, Aréna
Elapadó folyók, aszályos földek: honnan lesz újra vizünk? Bíró Tibor, Inforádió, Aréna
PAKS: mi a leállítás és az újraindítás kockázata? Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.12. szerda, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem bízzák a véletlenre Donald Trump biztonságát: komoly rakétarendszert telepítettek a birtokára

Nem bízzák a véletlenre Donald Trump biztonságát: komoly rakétarendszert telepítettek a birtokára

Fotók és videók tanúsága szerint az amerikai hadsereg Avenger típusú, rövid hatótávolságú légvédelmi rendszerekkel biztosítja Donald Trump elnök védelmét, amikor golfpályán tartózkodik. Legutóbb a New Jersey-i Bedminster klubjánál, a LIV Golf torna döntőjén tűntek fel a védelmi eszközök - közölte a TWZ.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egykori magyar olimpikon műkorcsolyaedző ellen emelt vádat az ügyészség: pofozta, éheztette a tanítványait

Egykori magyar olimpikon műkorcsolyaedző ellen emelt vádat az ügyészség: pofozta, éheztette a tanítványait

A vád szerint a tréner a jobb sporteredmények érdekében fizikailag és lelkileg is bántalmazta tanítványait.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump confirms he switched planes after Nato summit because of possible threat

Trump confirms he switched planes after Nato summit because of possible threat

Journalists and White House staff who were on board the jet were unaware the president had left.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 12. 11:48
Sulyok Tamás elmozdítása mellett még három ügyet is megvizsgál az Alkotmánybíróság
2026. augusztus 12. 11:25
Felpörög a metróhosszabbítás – itt vannak a feladatok, ingatlanokat is meg kell vennie a fővárosnak
×
×