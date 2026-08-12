Vidékről érkezik erősítés Budapest utcáira

A közelmúltban több kerületi polgármester a leromlott közbiztonság miatt a budapesti rendőrfőkapitányhoz és a belügyminiszterhez fordult. Igazodva a belügyminiszter által a rendőrség számára elrendelt 30 napos fokozott szolgálathoz, a rendészeti államtitkár felkérte a polgárőröket, hogy segítsenek be a rendőröknek – mondta az InfoRádióban az Országos Polgárőr Szövetség sajtófőnöke.

Bakonyi Ágnes hangsúlyozta, hogy ennek keretében

kijelöltek hét vármegyét, amelyek közel vannak Budapesthez, ide várják úgynevezett vendégpolgárőr szolgálatra a vidéki kollégákat.

A sajtófőnök elmondása szerint ez több szempontból is hasznos. Egyrészt látványosan tudnak megjelenni Budapest utcáin, sokkal jobban tudják segíteni a rendőrség munkáját jelzésadásokkal, akár felderítési munkával, és nem utolsó sorban ők maguk is megtapasztalhatják, hogy mennyire más a fővárosban szolgálatot ellátni, mint mondjuk vidéken egy kisvárosban vagy egy faluban.

Bakonyi Ágnes elmondta azt is, hogy a Fővárosi Hétvégi Vendégszolgálatra két lépcsőben, augusztus 7– 20, valamint augusztus 21. és szeptember 20. között várják elsősorban a Budapesthez közeli megyékből a polgárőröket, de a program nyitott az ország bármely egyesületéből lehet jelentkezni.

Bakonyi Ágnes szerint

szívesen jönnek a vidéki kollégák, és a rendőrség is szívesen veszi, hogy ők is többen vannak kint az utcán.

A polgárőrség célja az, hogy a Budapesten élőknek és a Budapestre látogatóknak is növeljék a szubjektív biztonságérzetét.

„Tudom, hogy sokan mondják, hogy a polgárőröknek nincs intézkedési jogköre. Ez valóban így van, de bűnmegelőzési szempontból mindenképpen jó, hogy már a jelenlétünkkel visszatartó erőt adhatunk. Sőt arra is, hogy jelzésadással, vagy felderítéssel éljünk a rendőrség felé” – fogalmazott Bakonyi Ágnes.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.