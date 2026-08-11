Azonnal indul a Gubacsi híd megmentése

Augusztus 15-én szombattól több ütemben zajló helyreállítási munkálatok kezdődnek a Gubacsi hídon – közölte a Budapest Közút Zrt. kedden az MTI-vel.

A karbantartás első fázisában a híd saruinak javítása miatt szombaton 00:01 és 04:22 között, valamint másnap, vasárnap 00:01-től 08:00-ig teljes útlezárás lesz a hídon.

A jelzett időszakokban kizárólag a Kvassay hídon keresztül lehet közlekedni.

A második ütemben a híd dilatációs szerkezeteinek cseréjére kerül sor, előreláthatólag októberben, félpályás útlezárás mellett.

A BKK-járatok a híd lezárásának idején módosított útvonalon közlekednek.

A közlemény szerint a Budapest Közút Zrt. később részletes tájékoztatást ad a korlátozásokról.