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A főváros XXI. kerülete és XX. kerülete között húzódó Gubacsi híd 2020. december 23-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Azonnal indul a Gubacsi híd megmentése

Infostart / MTI

A karbantartás első fázisában a híd saruinak javítása miatt szombaton 0 és 4.22 óra között, valamint másnap, vasárnap 0 és 8 óra között teljes útlezárás lesz a hídon.

Augusztus 15-én szombattól több ütemben zajló helyreállítási munkálatok kezdődnek a Gubacsi hídon – közölte a Budapest Közút Zrt. kedden az MTI-vel.

A karbantartás első fázisában a híd saruinak javítása miatt szombaton 00:01 és 04:22 között, valamint másnap, vasárnap 00:01-től 08:00-ig teljes útlezárás lesz a hídon.

A jelzett időszakokban kizárólag a Kvassay hídon keresztül lehet közlekedni.

A második ütemben a híd dilatációs szerkezeteinek cseréjére kerül sor, előreláthatólag októberben, félpályás útlezárás mellett.

A BKK-járatok a híd lezárásának idején módosított útvonalon közlekednek.

A közlemény szerint a Budapest Közút Zrt. később részletes tájékoztatást ad a korlátozásokról.

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Kezdőlap    Belföld    Azonnal indul a Gubacsi híd megmentése

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