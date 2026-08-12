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Daniele Orsato olasz játékvezető a videóbíró képernyőjét nézi a németországi labdarúgó Európa-bajnokság A csoportjának harmadik fordulójában játszott Svájc-Németország mérkőzésen a frankfurti Waldstadionban 2024. június 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Georgi Licovszki

Rövidebb lesz a VAR-ellenőrzés, és más változás is jön a fociban

Infostart / MTI

Kevesebb, gyorsabb és egységesebb videobírós döntéseket ígér a következő idényre az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA).

Roberto Rosetti, az UEFA bírói bizottságának vezetője kedden bejelentette, hogy egy-egy vitatott eset VAR-ellenőrzése az eddigi 90 helyett csak 60 másodpercig tart majd.

„Az egyértelmű és nyilvánvaló tévedéseket akarjuk kiszűrni, semmi mást” – közölte az 58 éves főbíró. „Piros lapoknál nemcsak a találati képet elemezzük ki, hanem a párharc előtti eseményeket is. A kontextus a fontos, nem fogunk +Playstation-döntéseket+ hozni.”

A nyári világbajnokság mintájára

a szögletek helytelen megítélését is korrigálhatja a VAR, de csak akkor, ha egyértelmű a helyzet.

A német szövetség már jelezte, hogy a Bundesligában nem fogják ellenőrizni a szöglet előtti helyzeteket videobíróval.

A szurkolók felvilágosítására az UEFA egy áttekintő oldalt hozott létre a honlapján, ahol példavideókon szemlélteti a vitatott eseteket.

„A teljes egységesség mindig csak vágyálom lesz, de meggyőződésem, hogy ezzel nagyot léptünk előre” – tette hozzá Rosetti.

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Kezdőlap    Belföld    Rövidebb lesz a VAR-ellenőrzés, és más változás is jön a fociban

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