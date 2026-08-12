Rövidebb lesz a VAR-ellenőrzés, és más változás is jön a fociban

Roberto Rosetti, az UEFA bírói bizottságának vezetője kedden bejelentette, hogy egy-egy vitatott eset VAR-ellenőrzése az eddigi 90 helyett csak 60 másodpercig tart majd.
„Az egyértelmű és nyilvánvaló tévedéseket akarjuk kiszűrni, semmi mást” – közölte az 58 éves főbíró. „Piros lapoknál nemcsak a találati képet elemezzük ki, hanem a párharc előtti eseményeket is. A kontextus a fontos, nem fogunk +Playstation-döntéseket+ hozni.”
A nyári világbajnokság mintájára
a szögletek helytelen megítélését is korrigálhatja a VAR, de csak akkor, ha egyértelmű a helyzet.
A német szövetség már jelezte, hogy a Bundesligában nem fogják ellenőrizni a szöglet előtti helyzeteket videobíróval.
A szurkolók felvilágosítására az UEFA egy áttekintő oldalt hozott létre a honlapján, ahol példavideókon szemlélteti a vitatott eseteket.
„A teljes egységesség mindig csak vágyálom lesz, de meggyőződésem, hogy ezzel nagyot léptünk előre” – tette hozzá Rosetti.