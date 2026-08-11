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Több tízezer magyarnak üzent a Belügyminisztérium

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az Országgyűlés döntése nyomán bizonyos ügyeket év végéig még el lehet intézni a régi, könyv formátumú személyi igazolványokkal, amelyek cseréje tovább folytatódik – közölte a Belügyminisztérium kedden az MTI-vel.

A szaktárca tájékoztatása szerint a régi igazolvány használható lesz még a Magyar Államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz.

A minisztérium emlékeztetett arra, hogy 2026. augusztus 3-tól ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumszabályoknak.

Az első, júniusi felhívás óta több mint 100 ezer ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 ezer ilyen igazolvány maradt a lakosságnál.

A Belügyminisztérium továbbra is kéri az érintetteket, hogy gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül is megtehetnek. A hetvenedik életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes – hívta fel a figyelmet a szaktárca.

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