Több tízezer magyarnak üzent a Belügyminisztérium

A szaktárca tájékoztatása szerint a régi igazolvány használható lesz még a Magyar Államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz.

A minisztérium emlékeztetett arra, hogy 2026. augusztus 3-tól ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumszabályoknak.

Az első, júniusi felhívás óta több mint 100 ezer ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 ezer ilyen igazolvány maradt a lakosságnál.

A Belügyminisztérium továbbra is kéri az érintetteket, hogy gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül is megtehetnek. A hetvenedik életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes – hívta fel a figyelmet a szaktárca.