Hajmeresztő felvétel: menet közben visszanyílt a Pécsre tartó expresszvonat ajtaja

Életveszélyesnek tűnő pillanatokat rögzített egy utas a Pécsre tartó Fenyves Expresszen: menet közben váratlanul kinyílt az egyik ajtó – írja a bama.hu híradása nyomán az Origo.

A történtekről videót is készített egy utas:

A felvételen jól látható, ahogy a menet közben haladó vonaton kinyílik az egyik ajtó, miközben a szerelvény nagy sebességgel közlekedik. Az eset különösen aggasztó annak fényében, hogy egy nyitott ajtó komoly veszélyt jelenthet az utasokra. Mint írják,

a MÁV egyelőre nem adott érdemi magyarázatot arra, hogyan történhetett meg az életveszélyes hiba, és miként előznék meg, hogy a jövőben hasonló előforduljon.

Hozzáteszik, az eset ráadásul egy olyan szerelvényen történt, amely jól mutatja a Pécs–Balaton vasútvonal problémáit. A Fenyves Expressz elnevezése ellenére az utasokat mintegy fél évszázados, csehszlovák gyártású Bzmot motorvonatok, közismert nevükön „Piroskák” vagy „Bizmutok” szállítják.

Ezeken nincs légkondicionálás, csupán korlátozottan nyitható ablakokkal lehetséges a szellőztetés, így a kocsik hamar átforrósodnak és levegőtlenné válnak. Gyakori probléma a zsúfoltság is: előfordul, hogy az utasoknak a több mint 3000 forintos jegyár kifizetése után is állva kell végigutazniuk az utat.