ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.23
usd:
316.63
bux:
0
2026. augusztus 12. szerda Klára
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vészvillogóval szabálytalanul parkoló fekete autó mögött áll egy fehér
Nyitókép: BpiAutosok

Nem díjazta a BRFK minden idők egyik leggátlástalanabb parkolását – videó

Infostart

Nem mindig egy veszélyes helyzet vagy egy baleset miatt szörnyülködnek vagy dühöngenek az autósok, néha a szemtelenség is közlekedési gondot okoz.

A portál olvasója július 30-án Budapesten rögzítette a felháborító jelentet, amiről levette a hangot, hogy ne hallatszódjanak a „nyomdafestéket nem tűrő” megjegyzései. A sofőr egy kereszteződéshez érve azt látta, hogy egy fekete Audi a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen áll, mögötte pedig egyre hosszabb sor alakul ki.

Elsőre úgy tűnt, mintha a sofőr valamilyen okból nem tudna elindulni, vészvillogóval állt ott. A mögötte várakozó autósok csak gyűltek, miközben senki sem tudta, mi történik. Körülbelül két perc elteltével azonban minden világossá vált, kijött ugyanis egy férfi a közeli boltból és a kezében lévő megvásárolt termékekkel együtt beült az autóba, majd végül egyszerűen elhajtott.

A Budapesti Autósok közössége a Facebookon azt írta, a rendkívül szemtelen parkolás miatt eljárást indított a BRFK.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nem díjazta a BRFK minden idők egyik leggátlástalanabb parkolását – videó

rendőrség

parkolás

közlekedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mérföldkő Baka András megválasztása? Lakatos Júlia, Inforádió, Aréna
Elapadó folyók, aszályos földek: honnan lesz újra vizünk? Bíró Tibor, Inforádió, Aréna
PAKS: mi a leállítás és az újraindítás kockázata? Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.12. szerda, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Két irányból kaphat pofont a forint, feszülten figyelik a piacok a tengerentúli fejleményeket

Két irányból kaphat pofont a forint, feszülten figyelik a piacok a tengerentúli fejleményeket

Szerdán az amerikai inflációs adat lehet a devizapiacok legfontosabb mozgatórugója, miközben a közel-keleti feszültségek és az ismét emelkedő olajár továbbra is jelentős bizonytalanságot okoznak. A dollár az ázsiai kereskedésben enyhén erősödött, a befektetők azonban egyelőre kivárnak a délután érkező amerikai fogyasztóiár-adat előtt. A forint a keddi gyengülés után az euróval szemben 365 környékéről várja a nap legfontosabb impulzusait.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vízminőség-vizsgálatot rendeltek el a Dunán: barnás színű anyag keveredik a vízzel

Vízminőség-vizsgálatot rendeltek el a Dunán: barnás színű anyag keveredik a vízzel

Almásfüzitő térségében, a lefedett vörösiszap-tározó alatti Duna-szakaszon rendeltek el vizsgálatot.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump confirms he switched planes after Nato summit because of possible threat

Trump confirms he switched planes after Nato summit because of possible threat

Journalists and White House staff who were on board the jet were unaware the president had left.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 12. 07:39
Szerdai napfogyatkozás: Szabó Norton csillagász figyelmeztet, és elmondja, hol mennyire látni
2026. augusztus 12. 07:26
Változik egy budapesti trolijárat útvonala, eléri a 3-as metrót
×
×