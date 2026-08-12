Nem díjazta a BRFK minden idők egyik leggátlástalanabb parkolását – videó

A portál olvasója július 30-án Budapesten rögzítette a felháborító jelentet, amiről levette a hangot, hogy ne hallatszódjanak a „nyomdafestéket nem tűrő” megjegyzései. A sofőr egy kereszteződéshez érve azt látta, hogy egy fekete Audi a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen áll, mögötte pedig egyre hosszabb sor alakul ki.

Elsőre úgy tűnt, mintha a sofőr valamilyen okból nem tudna elindulni, vészvillogóval állt ott. A mögötte várakozó autósok csak gyűltek, miközben senki sem tudta, mi történik. Körülbelül két perc elteltével azonban minden világossá vált, kijött ugyanis egy férfi a közeli boltból és a kezében lévő megvásárolt termékekkel együtt beült az autóba, majd végül egyszerűen elhajtott.

A Budapesti Autósok közössége a Facebookon azt írta, a rendkívül szemtelen parkolás miatt eljárást indított a BRFK.