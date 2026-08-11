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Egy libanoni zászló lengedezik a szélben.
Nyitókép: Unsplash.com

Libanon történelmi döntést hozott

Infostart / MTI

A libanoni parlament kedden megszavazta a halálbüntetés eltörlését, ezzel az ország a Közel-Keleten elsőként szüntette meg a legsúlyosabb büntetési formát. Adel Nassar igazságügyi miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a döntést.

„A halálbüntetés eltörléséről szóló törvényjavaslatot elfogadták” – közölte a libanoni parlament elnökének hivatala kedden. Libanonban 2004 óta nem hajtottak végre kivégzést.

A törvény értelmében: a hatálybalépés előtt elkövetett bűncselekmények életfogytiglani szabadságvesztéssel lesznek büntethetők.

Adel Nassar igazságügyi miniszter szerint a döntésnek gyakorlati jelentősége is van, mivel a halálbüntetés eltörlésével Libanon a jövőben nem ütközhet akadályba a gyanúsítottak kiadatásakor olyan országokból, ahol szintén nincs halálbüntetést.

Ramzi Kaiss, a Human Rights Watch (HRW) jogvédő szervezet kutatója „monumentális lépésnek” nevezte a parlament döntését az emberi jogok terén. A szavazás egyértelmű szakítást jelent egy „kegyetlen és önkényes” büntetéssel, amelyet szerinte soha nem lett volna szabad alkalmazni.

A halálbüntetés eltörléséről szóló törvény elfogadása része volt a parlament keddi ülésén tárgyalt jogszabálycsomagnak. A képviselők egy általános amnesztiáról szóló törvényjavaslatról is tárgyaltak, amelynek elfogadása évek óta visszatérő kérdés a libanoni törvényhozásban.

Mérföldkő

Az Európai Unió gratulált Libanonnak a halálbüntetés eltörléséről szóló törvény elfogadásához, amelyet Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő kedden kiadott nyilatkozatában mérföldkőnek és jelentős lépésnek nevezett az emberi jogok terén az országban.

Kaja Kallas az Európai Unió nevében kiadott nyilatkozatában aláhúzta: a halálbüntetés eltörlése fontos eredmény, amely Libanon elkötelezettségét tanúsítja az élethez való jog tiszteletben tartása, védelme és érvényesítése iránt.

Kiemelte: a régió első országaként, amely eltörölte a halálbüntetést, Libanon példát mutat a Közel-Keleten és azon túl. A döntés megerősíti a halálbüntetés felszámolásának globális tendenciáját és növekvő nemzetközi támogatását – hangoztatta.

„Az Európai Unió felszólítja az összes olyan országot, mely még alkalmazza a halálbüntetést, hogy töröljék el azt, első lépésként pedig tartsák fenn vagy vezessenek be moratóriumot a kivégzésekre” – fogalmazott Kallas, majd hozzátette: az EU arra kéri azon országokat, melyek fontolgatják a halálbüntetés visszaállítását, hogy tartózkodjanak attól.

Az Európai Unió várakozással tekint a Libanonnal folytatott szoros együttműködés folytatása elé az emberi jogok, az alapvető szabadságok és a jogállamiság előmozdítása és védelme terén. Határozottan támogatja a libanoni hatóságok reformprogramját, valamint az állam megszilárdításában és polgárai védelmében való elkötelezettségüket – tette hozzá nyilatkozatában az uniós diplomácia vezetője.

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