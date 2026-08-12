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Fiatal nő biciklizik egy kerékpárúton naplementekor.
Nyitókép: Getty Images/urbazon

Így bővül tovább az EuroVelo 6 útvonal hazai szakasza – térkép

Infostart / MTI

Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között: hamarosan összekapcsolódik az észak-pesti EuroVelo 6 nemzetközi útvonalával – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán kedden.

Közölte: a Közlekedési és Beruházási Minisztérium javaslatára kormány augusztus 7-i döntésének megfelelően az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) által biztosított forrás lehetővé teszi, hogy megvalósítható legyen a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban megépült aszfalt burkolatú út közötti, illetve a gát és a Duna sor közötti biztonságosan és kényelmesen kerékpározható kapcsolat.

Most a két leginkább hiányzó szakasz megvalósításához biztosít forrást a kormány, így beruházással végre megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között – ismertette.

A beruházás célja Vitézy Dávid közlése szerint, hogy az EuroVelo 6 nemzetközi útvonal részeként biztonságos és gyors kapcsolat jöjjön létre, a Vácon és Szobon át egészen az országhatárig vezető kerékpárútvonal közvetlenül kapcsolódjon Budapest belső hálózatához. A fejlesztés a már meglévő fővárosi EuroVelo-szakaszok tovább építését és a hiányzó Duna-parti szakaszok megvalósítását szolgálja.

Az autót felváltó lehetőségeknek társadalmi és környezeti hasznuk van: csökken a zaj- és a légszennyezés, javul a levegő minősége, élhetőbbé válnak a zsúfolt fővárosi útszakaszok – fejtette ki.

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