Fogyást ígérő étrend-kiegészítő került a hatóság célkeresztjébe

A hatóság tájékoztatása szerint a versenyhatóság észlelte, hogy a cég az ágazati szabályozásban tiltott állításokkal népszerűsítette az étrend-kiegészítő súlycsökkentő mértékét, ütemét, valamint az egészségre vonatkozó hatását, és ezekkel valószínűsíthetően megtévesztette a fogyasztókat.

A Gazdasági Versenyhivatal kiemelte, hangsúlyt helyez az élelmiszerek, azon belül pedig kiemelten az étrend-kiegészítők reklámozására, az egészségre és gyógyhatásra vonatkozó állításokra.

A versenyhatóság 2026 áprilisában tájékoztatót tett közzé azzal a céllal, hogy segítse a jogkövetésre törekvő vállalkozásokat az egészségre, tápanyag-összetételre és gyógyhatásra vonatkozó állítások szabályrendszerének átlátásában. A tájékoztató többek között kitért arra, hogy tilos minden olyan egészségre vonatkozó állítás, amely a súlycsökkenés ütemére vagy mértékére utal – írták a közleményben.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás jogsértést követett el. Az eljárás a tények tisztázására irányul. Az eljárás lefolytatására három hónap áll a versenyhivatal rendelkezésére, amely időszak indokolt esetben két alkalommal egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható – hívták fel a figyelmet.