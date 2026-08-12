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Nyitókép: Unsplash.com

Magyar Péter helikopteren

Infostart / MTI

Életében először ült ilyen járműbe, erről posztolt a Facebookon. Az ok: Paks megtekintése.

A honvédelmi miniszterrel helikopterrel indult Magyar Péter Paksra, terepszemlére. Erről a kormányfő a Facebookon számolt be.

Mint az Infostart is írt róla, itt lesz a kormányülés is.

„A fontos kormányzati döntések előtt a vízügyi szakemberek és az erőmű vezetői fentről is bemutatják a kialakult helyzetet, és felvázolják a mérnökök által megtervezett hosszú távú megoldási lehetőséget. Pár hét alatt megcsináljuk, amit az előző kormány hosszú évekig elmulasztott” – írta még a miniszterelnök szerda reggeli bejegyzésében.

Zárásként megemlíti: életében először ül helikopteren, ezzel célozgatva azokra a híresztelésekre, melyek szerint ez korábban „luxizásának” része volt.

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