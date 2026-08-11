Súlyos vádak a PTE-n: megszüntethetik a szekszárdi filozófia doktori iskolát

Barcsi Tamás filozófus, jogi kari tanszékvezető egyetemi docens a Facebook-oldalán tett közzé egy, a PTE vezetéséhez címzett terjedelmes nyílt levelet, azt kérve, hogy mielőbb szüntessék meg az FDI-t.

Emlékeztetett, az iskola a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karáról 2019-ben került át a Szekszárdon működő Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karra (KPVK). Ez szerinte rossz döntés volt, mert a korábban óvodapedagógiai és tanítói szakokat kínáló karon nem voltak meg az FDI működtetésének tudományos feltételei.

Barcsi Tamás több kari vezetőt nevesített levelében, azt írva róluk, hogy ők néhány „további törzstag és témavezető etikai szempontból problematikus közreműködése mellett a nepotizmus szellemében karrier- és kapcsolatépítési célokra használták befolyásukat”. Az iskola vezetői az elmúlt években „nemhogy filozófiával, de semmiféle tudománnyal behatóan nem foglalkozó, számukra azonban valamiképpen »hasznos« embereket, illetve jó ismerőseiket” PhD-ösztöndíjhoz, majd PhD-fokozathoz juttatták – fűzte hozzá.

Azt állította, hogy a vezetőség olyan „fideszes és KDNP-s politikusokat juttatott érdemtelenül fokozathoz, akiket egyértelműen nem a filozófia iránti érdeklődésük vitt a doktori iskolába” és „kapcsolataik révén szereztek tudományos fokozatot”.

Barcsi Tamás „valódi szembenézést” vár el, szerinte ezután jöhet létre egy „szakmailag kifogástalanul működő” új doktori iskola, doktori program immár a bölcsészkaron.

A PTE kedden közleményben reagált a levél tartalmára azzal, hogy „a levélben megfogalmazott felvetésekkel összefüggésben az egyetem feladata az objektív kérdések, valamint az intézményi jogi és érdeksérelmek tisztázása”, ezt a szerepet pedig a PTE pártatlanul és szakmailag megalapozottan látja el.

Közölték, hogy az FDI akkreditációja, illetve egyes doktori cselekmények kapcsán vizsgálat folyt, illetve folyik jelenleg is a helyzet alapos feltárása érdekében.

Kiemelték, hogy egyes konkrét ügyekben még júniusban elrendelt tudományetikai vizsgálat – amelynek bizottsági munkájában külső és belső szakértők egyaránt részt vettek - július végén zárult le. „Ennek megállapításai alapján a PTE vizsgálja a munkáltatói és doktori cselekményekkel összefüggésben alkalmazható intézkedéseket” – rögzítették.

Beszámoltak arról, hogy a rektor várhatóan októberben terjeszti a szenátus elé az FDI megszüntetésének ügyét a hallgatói jogok figyelembevétele mellett.

Közölték, hogy a PTE elkötelezett a tudományos integritás mellett, így amennyiben egyetemi vagy külső vizsgálat során konkrét, megalapozott gyanú merül fel egyes fokozatszerzési eljárások szabálytalanságával vagy plágiummal kapcsolatban, az Egyetemi Doktori Tanács a jogszabályi keretek között lefolytatja a szükséges felülvizsgálati eljárásokat.

Kiemelték: a felsőoktatási törvény garantálja a hallgatók jogait, így az FDI esetleges megszüntetése esetén az egyetem gondoskodik a jóhiszeműen eljáró, aktív hallgatók támogatásáról. Ők így megfelelő, szakmailag akkreditált keretek között fejezhetik majd be doktori tanulmányaikat és szerezhetnek fokozatot.

A PTE a folyamatban lévő további vizsgálatok lezárásáig a fentieken túl nem kíván nyilatkozni, a végleges intézkedésekről a vizsgálati eredmények teljes körű ismeretében hoz további döntéseket – olvasható az intézmény közleményében.

Szécsi Gábor, a PTE KPVK dékánja az MTI megkeresésére – az FDI vezetése és Boros János egykori vezető nevében is – azt írta, hogy megdöbbenéssel olvasták Barcsi Tamás „nyílt levelét”, amely „valótlan és jogsértő” állításokra épül.