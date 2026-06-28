Kezd fejre állni az áramszolgáltatás a fővárosban

Budapesten a XI. és a XIV. kerület több pontjáról jeleztek áramkimaradásokat a lakosok, amelyek 20 óra körül kezdődtek. Helyi beszámolók szerint a környéken több helyszínen is hallható volt a mentők vagy a tűzoltóság szirénázása.

Az MVM ügyfélszolgálata a hálózat túlterheltségére hivatkozva kért türelmet az érintett fogyasztóktól a javítási munkálatok elvégzéséig – írja az index.hu.

A kimaradások nem korlátozódtak a fővárosra: Pest vármegyében Szigethalmon és Tökölön is hasonló problémákról számoltak be a helybéliek. Tökölön az Alkotmány utcai transzformátor meghibásodása okozott üzemzavart, Szigethalmon pedig több városrészben tapasztaltak áramszünetet. A XXI. kerületben, Csepel-Királyerdő városrészben napközben jelentkeztek ellátási nehézségek, ott azonban az esti órákra sikerült a szolgáltatást helyreállítani.

Az Infostart arról kapott információt, hogy

Göd egyes utcáiban szintén áramkimaradás van.

A kialakult helyzet kezelése érdekében a hatóságok és a minisztérium korábban már felhívást intézett a lakossághoz: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter azt kérte, hogy az esti csúcsidőszakban, 18 és 21 óra között a fogyasztók mérsékeljék az energiafelhasználást, a lakások hűtését pedig lehetőség szerint az éjszakai vagy a hajnali órákra időzítsék.Más kérdés, hogy a kérésre reagálva több közösségi oldalon is arra biztattak, hogy ne egy politikus mondja meg, ki mikor kapcsolja be vagy ki az elektromos berendezéseit.