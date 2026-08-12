Inflációs és albérletválság tombol Romániában

Az élelmiszerek 5,03 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban, a nem élelmiszer jellegű termékek 7,93 százalékkal, a szolgáltatások pedig 13,67 százalékkal drágultak.

Legnagyobb mértékben az albérlet (42,48 százalék), a gázolaj (30,70 százalék), a benzin (23,15 százalék) és a kávé (19,47 százalék) drágult.

Leginkább a friss gyümölcs (13,82 százalék), a burgonya (13,68 százalék), az egyéb zöldségek és zöldségkonzervek (5,66 százalék), valamint a kukoricadara (4,92 százalék) ára csökkent.

Az előző hónaphoz viszonyítva 0,58 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Az élelmiszerek ára 0,29 százalékkal csökkent, míg a nem élelmiszer jellegű termékeké és a szolgáltatásoké 0,98, illetve 1,01 százalékkal nőtt.