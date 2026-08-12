Már több mint olyan 260 gyermek fordult az ukrán hatóságokhoz, akit az orosz szakszolgálatok megpróbáltak terrortámadások végrehajtására beszervezni – közölte Andrij Nyebitov, az ukrán országos rendőrfőnök helyettese, a bűnügyi rendőrség vezetője.

A hatóságok emiatt az országos rendőrség honlapján tettek közzé felhívást, amelyben arra kérik az ukránokat, hogy ne teljesítsék az ilyen követeléseket, és azonnal forduljanak hozzájuk, ha ismeretlen személyek megfenyegetik, megzsarolják vagy megpróbálják rávenni őket gyanús feladatok végrehajtására.

„Oroszország folyamatosan változtatja az ukránok szabotázsok és terrortámadások végrehajtására történő beszervezésének módszereit. Míg kezdetben

az orosz titkosszolgálatok elsősorban pénzt ajánlottak objektumok lefényképezéséért és katonai járművek felgyújtásáért, később társkereső oldalakat, a Telegramot, hamis állásajánlatokat, zsarolást, sőt, beszervezett fogvatartottakat is elkezdtek alkalmazni”

– írta az ukrán rendőrség honlapján. Az Ukrinform hírügynökség hozzáfűzte, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a múlt hónap végén őrizetbe vett egy egyetemista lányt, aki az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) megbízásából áramszünetet próbált előidézni Poltavában.

A hírügynökség felidézte azt is, hogy a Harkiv megyei ügyészi hivatal adatai szerint a teljes körű orosz invázió kezdete óta 44 olyan esetet rögzítettek a régióban, amikor orosz titkosszolgálatok gyermekeket próbáltak beszervezni.

Az országos rendőrség közleményében felhívta a figyelmet egy új orosz beszervezési módszerre is. Nyebitov közlése szerint az orosz szakszolgálatok emberei az SZBU nevében telefonálnak étrendkiegészítők vásárlóinak. A kiszemelt áldozatot azzal vádolják, hogy vásárlásaival „az orosz agressziót finanszírozza”, majd pszichológiai nyomást gyakorolnak rá, és arra kényszerítik, hogy teljesítsen különböző megbízásokat. Először arra utasítják, hogy fényképezzen le egy létesítményt, majd arra, hogy gyújtsa fel egy katona járművét, végül pedig terrortámadás végrehajtására kényszerítik.