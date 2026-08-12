Egy korszak vége? – Jövőre gyökeresen megváltozhat a horvátországi autós közlekedés

Nagy változásra készül Horvátország az autópályákon: a nyári turistaszezon után megkezdődik a hagyományos fizetőkapuk leváltása, és 2027. március 1-ére teljesen kiépülhet az új, úgynevezett free-flow útdíjrendszer – írja a heute.at információi alapján a hvg.hu.

A bevezetendő úr rendszer kamerák segítségével képes felismerni az elhaladó autók rendszámát. Ezen kívül használható lesz a Horvátországban már ismert ENC fedélzeti egység is. A magyar utazókra nézve ez valószínűleg azt jelenti, hogy mielőtt elindulnak a horvát autópályára, regisztrálhatják a rendszámukat egy felhasználói fiókban, amelyhez fizetési módot rendelnek, így az útdíjat automatikusan levonhatják.

De lehetőség lesz még a bankkártyához vagy ügyfélszámlához kapcsolt fedélzeti transzponder használatára is. A horvát autópályakezelő, a HAC tájékoztatása szerint

a free-flow rendszereknél alkalmazható megoldás az is, hogy a kamera felismeri a rendszámot, az autós pedig az áthaladás után, meghatározott határidőn belül online rendezi az útdíjat.

A 3,5 tonna alatti személyautóknál és motorkerékpároknál a horvát tervek szerint a rendszám alapú és az ENC-s megoldás közül lehet majd választani, míg a teherautóknál, buszoknál és más 3,5 tonna feletti járműveknél kötelező lesz a fedélzeti egység. Azaz továbbra is a megtett úttal arányosan kell majd az autósoknak útdíjat fizetnie.

Mint írják, a free-flow rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy általa megszűnnek a fizetőkapuk előtt kialakuló sorok. Az út fölé telepített kamerák és érzékelők menet közben azonosítják a járművet, így az autósnak nem kell megállnia a fizetéshez, ami látványos változást hozhat a horvát utakon, különösen a hétvégéken.