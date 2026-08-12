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Nyitókép: xijian/Getty Images

Kétfelé szakadt a lakáspiac

Infostart / MTI

Három hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik – tájékoztatta az MTI-t a Duna House.

Közleményük szerint a panellakások négyzetméterára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenésben van. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8 százalékkal olcsóbb lett, és az ár az év eleje óta nem látott mélypontra süllyedt.

A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult: a tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedett, és júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméterárat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el.

Tavasszal a panellakások átlagos négyzetméterára már csak 11 százalékkal maradt el a téglaépítésűekétől, a két piac ekkor került a legközelebb egymáshoz. Júliusra

ez a különbség újra közel 21 százalékra nyílt.

A közlemény szerint azonban mindezt a piac egésze alig érzékeli. A használt lakások átlagos négyzetméterára összességében stabil maradt, tavaszról nyárra nagyjából 1 százalékkal még emelkedett is, vagyis általános árcsökkenésről szó sincs.

A magyarázat a piac összetételében látszik, a budapesti használtlakáspiac mintegy négyötödét ugyanis a téglaépítésű lakások adják, és ezek drágulása bőven ellensúlyozza a jóval kisebb súlyú panelszegmens visszaesését az átlagban. Négyzetméterre vetítve a panel esése valójában nagyobb, mint a tégla emelkedése. A piac egésze mégis stabilnak tűnik, mert a súlyát tekintve a tégla adja meg az alaphangot – összegez a közlemény.

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Kezdőlap    Gazdaság    Kétfelé szakadt a lakáspiac

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