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Aszály sújtotta vidék.
Nyitókép: Getty Images / Daniel Garrido

Kettérepedt a tómeder, mentették a halakat a kiszáradt kiskunsági tóból

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Csak nagyon kis foltokban volt víz a mederben a Kiskunsági Nemzeti Park területén lévő Kolon-tóban már múlt pénteken is, és azóta tovább száradt ki a vidék.

Az extrém meleg és a gyakori szél miatt naponta 2-4 centiméterrel csökkent a vízszint a Kolon-tóban. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai a fokozottan védett lápi pócokból és más halfajokból több százat mentettek ki, de hogy egyszer majd vissza lehet-e őket telepíteni, az erősen kérdéses. De eltűntek a lápi szitakötők, a bölömbikák, és a nád is szenved az aszálytól – írja a kecsup.hu, ahol fotókat is meg lehet nézni a tóról.

A Kolon-tó több pontjára Vajda Zoltánnal, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus munkatársával látogattak el. A Kulléri-zsilipnél, ahol 1974 óta mérik a vízszintet, még soha nem volt ilyen alacsony, mint most)

A 2000-es évek elején még előfordult, hogy a víz átbukott a zsilip fölött, azaz 310 centiméternél is magasabban állt a korábbi lecsapoló csatornában. Idén 160 centiméterről indult az apadás, pénteken pedig le tudtak menni egészen a csatorna aljára, mert egy csepp víz sem volt benne.

A zsilipet már évtizedek óta zárva tartja a nemzeti park, éppen a tó vízkészletének megőrzése érdekében.

A helyzet már tavaly is aggasztó volt, erre sok kiránduló is felfigyelt: az aszályos nyár és csapadékban szintén szegény ősz miatt a vízszint rendkívül alacsonyra süllyedt, a nádasok szárazon álltak (azok már tavasszal is), a korábban állandó vízborítású kotort részeken októberben pedig ugyancsak előbukkant a meder.

A Nagy-víznél még a tapasztalt szakember is megdöbbent: ahol pár napja még kenuval be lehetett evezni, vagy minimum gumicsizmára volt szükség, ott pénteken már szinte teljes egészében a száraz, repedezett mederben sétáltak.

Csak nagyon kis területen maradt körülbelül 20-30 centis tocsogó,

amely a nagy kócsagoknak és más vízimadaraknak ideig-óráig terített asztalt kínált, de erre a hétre már várhatóan ezekről a részekről is teljesen elpárolog a víz.

(Nyitóképünk illusztráció)

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