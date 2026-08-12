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Ez kell az új autó vásárlóknak
Nyitókép: pexels.com

Erre senki nem gondolt: már nem az óriás kijelző kell az új autó vásárlóknak, hanem ez

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Valószínűleg senki nem találja ki, milyen extráról ábrándoznak leginkább Amerikában az új autó vásárlók. Nos, a hatalmas kijelző, a parkradar, vagy éppen az önvezetés csak hátul kullog abban a sorban, amiben az ülésfűtés áll az első helyen.

Az AutoPacific több mint 19 ezer, a következő három évben új autó vásárlását tervező amerikai megkérdezésével készült felmérésében egy egészen meglepő extra áll az első helyen. Ez pedig az ülésfűtés – számol be róla a hvg.hu.

A válaszadók 47 százaléka ugyanis ezt az alapvetően egyszerű extrát jelölte meg legfőbb kívánságként, a következő új autójában.

Szorosan mögötte azonban már a biztonságot és a vezetést segítő technológiák következnek.

Az első és hátsó parkolóradart 45, a tolatás közben működő automatikus vészfékezést 44 százalék szeretné.

Az elektromosan állítható vezetőülés, a sávváltást segítő rendszer, az éjjellátó, valamint az aktív sávtartással kombinált adaptív tempomat egyaránt 43 százalékot ért el. Az automatikus parkolást és a vezeték nélküli telefontöltést 41, a fedélzeti kamerát pedig 40 százalék választaná.

Az összkerékhajtásra vágyók 41 százaléka szerint ez már kötelező felszerelés lesz a következő autójában, míg a vezeték nélküli Apple CarPlayt és Android Autót választók 37 százaléka mondta ugyanezt. Érdekes, hogy a válaszadók 62 százaléka már kényelmesen rábízná az autóra például a sávtartást vagy a párhuzamos parkolást.

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